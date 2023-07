Zunehmende Diskrepanz zwischen Kurs- und Konjunktur-Verlauf

von Sven Weisenhaus

Die Diskrepanz zwischen der Entwicklung der Konjunkturdaten und der Kursentwicklung am Aktienmarkt wird immer größer. Der DAX steht weiterhin in der Nähe seiner Rekordhochs aus dem laufenden Jahr und von Ende 2021 / Anfang 2022, während sich die Perspektiven für die deutsche Wirtschaft weiter eintrüben.

Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt zum 3. Mal in Folge

Nach Auffassung des Münchner ifo-Instituts wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden 3. Quartal 2023 voraussichtlich wieder sinken, nachdem es im Frühjahr in etwa stagniert haben dürfte. Grund für diese Annahmen ist die Entwicklung des ifo-Geschäftsklimas, wonach sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft im Juli erneut eingetrübt hat – das 3. Mal in Folge. Der ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 87,3 Punkte, von 88,6 Zählern im Juni, und damit deutlich stärker als erwartet (88,0).