SDAX und MDAX starten durch

Statt weiterer Kursrückgänge sehen wir also wieder einmal schnelle Kurserholungen. Eine größere Korrektur oder zumindest Rücksetzer von mehr als 2 %, die sonst zum Alltag der Börse gehören, lassen somit selbst nach vielen Wochen weiter auf sich warten.

DAX verteidigt Rechteckgrenze

Der DAX konnte daher nach einem Rücksetzer von lediglich 1,54 % mühelos die Rechteckgrenze bei 18.270 Punkten verteidigen (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart).

Und so kann der deutsche Leitindex weiterhin daran arbeiten, die Länge der aktuellen Aufwärtswelle auf das Ausmaß der vorangegangenen zu bringen und somit das Ziel der Wellengleichheit zu erreichen, auch wenn ihm dies nicht mehr im selben Zeitraum gelingen kann (grüne Rechtecke). Die Mittellinie bei 18.625 Punkten bleibt dabei das aktuelle Kursziel der Bullen.

Sollte der DAX allerdings doch noch unter die Rechteckgrenze bei 18.270 Punkten fallen, bevor er diese Marke erreicht und somit das aktuelle Rekordhoch überschritten hat, lägen im kurzfristigen Bereich zumindest schon ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief und somit eine mögliche Trendwende vor. Dann wäre statt einer Trendfortsetzung zumindest eine längere Konsolidierung wahrscheinlich.

SDAX: Idealtypischer Ausbruch aus aufsteigendem Dreieck

Spannender ist aktuell die Kursentwicklung beim SDAX. Am 22. März hatte ich berichtet, dass sich dieser Aktienindex in einem aufsteigenden Dreieck befindet (siehe „Die neue Rally am Aktienmarkt“). Seitdem wurde der horizontale Widerstand nach oben gebrochen und die Dreiecksformation somit idealtypisch nach oben aufgelöst.

Den Lesern des Börsenbriefs "Börse-Intern-Premium" habe ich vorgestern bereits berichtet, dass die Kurse anschließend von oben exakt bis auf das Ausbruchsniveau zurückgesetzt haben, dieses somit getestet und der Ausbruch anschließend durch wieder steigende Kurse bestätigt wurde. Hier sieht also im Moment alles sehr bullish aus.

Was allerdings noch fehlt, ist ein neues Hoch. Und sollte stattdessen das Ausbruchsniveau doch noch unterschritten werden, wäre auch dies, ähnlich wie beim DAX, wahrscheinlich der Auftakt für eine längere Konsolidierung oder gar größere Korrektur.

Auch der MDAX hat eine wichtige Hürde übersprungen

Aber vorerst stehen die Börsenampeln klar auf grün. Und es spricht wenig dagegen, dass nun die Rally der Nebenwerte und somit die neue Rally am Aktienmarkt gestartet ist. Zumal auch der MDAX Signale in diese Richtung gesendet hat. Denn der Index der mittelgroßen Werte hat eine wichtige Abwärtstrendlinie gebrochen (dick rot im folgenden Chart) und nach oben Fahrt aufgenommen.

Allerdings liegen mit dem Hoch vom Jahresende 2023 bei rund 27.370 Punkten und einer weiteren wichtigen Abwärtstrendlinie (dünn rot) die nächsten wichtigen Hürden in nicht allzu weiter Ferne. Es wäre somit denkbar, dass die Kurse dort zumindest in eine Konsolidierung gehen, wenn die US-Indizes und der DAX ihre längst überfällige Korrektur beginnen.

Aber vorerst sieht es jedenfalls so aus, als würden die Small und Mid Caps wie erwartet gegenüber den Blue Chips aufholen. Und diese Outperformance könnte selbst in einer Konsolidierung bzw. Korrektur bestehen bleiben, so dass man auch bei fallenden Kursen mit Nebenwerten besser fährt als mit den heiß gelaufenen Blue Chips.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls weiterhin viel Erfolg an der Börse

Ihr

Sven Weisenhaus