Ist das Zins-Thema endlich durch? Wird der DAX sein Rekordhoch heute toppen?

Um 0,25 Prozent niedriger soll der DAX heute in den Handel starten. So lautet die Schätzung des Brokers IG. Am letzten Freitag schloss das wichtigste deutsche Börsenbarometer bei 16.469 Zählern.

Zwischenzeitlich stand der deutsche Leitindex am Freitag auf einem Rekordhoch von 16.490 Punkten.