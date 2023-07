Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 19-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

die Swiss Resource Capital AG veranstaltet am Dienstag, 29. August 2023 um 17 Uhr eine virtuelle Roadshow mit Canada Nickel . CEO Mark Selby wird dabei eine etwa 25-minütige Präsentation halten und im Anschluss alle Anlegerfragen beantworten. Eine kostenlose Anmeldung ist über folgenden Registrierungslink möglich: https://event.webinarjam.com/register/604/0vzy4a880 .

Nach der Registrierung wird ein Einwahl-Link zur Verfügung gestellt. Es sind keine besonderen technischen Vorkehrungen oder Programme nötig.

Aktie der Woche

MAG Silver steigert Silberproduktion um 134%

MAG Silver meldete jüngst die Produktion von Juanicipio (56 % / 44 % Fresnillo) für das zweite Quartal bis 30. Juni 2023. Das Hochfahren der Mühlenaktivitäten verlief nach Plan, wobei Juanicipio im Laufe des Quartals die kommerzielle Produktion meldete, und die Produktion aller Metalle steigerte, wobei die Steigerung der Silberproduktion um 134 % im Vergleich zum ersten Quartal besonders hervorzuheben ist. Wie der Projektbetreiber Fresnillo MAG mitteilte, wurden im zweiten Quartal 377.018 Tonnen mineralisiertes Material in den Anlagen Juanicipio, Saucito und Fresnillo mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 498 Gramm pro Tonne verarbeitet. Die Gesamtproduktion für das zweite Quartal, basierend auf vorläufigen Schätzungen vor Anpassungen der Abnahmevereinbarung, belief sich auf 5.275.000 Unzen Silber, 10.639 Unzen Gold, 3.402 Tonnen Blei und 5.418 Tonnen Zink. Im Laufe des Quartals wurde die Mühle Juanicipio auf etwa 85 % ihrer geplanten Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag hochgefahren, und es wird erwartet, dass die Produktion bis zum dritten Quartal, in dem die Anlage voraussichtlich mit der geplanten Kapazität laufen wird, stetig weiter steigt. Im 2. Quartal wurde zudem dem Zerkleinerungskreislauf bei Juanicipio höherwertiges Mühlenmaterial zugeführt, was zu einer entsprechenden Verbesserung der Silbergewinnungsraten und Konzentratgehalte führte.

News: MAG meldet die Produktion von Juanicipio im zweiten Quartal 2023

Marktübersicht

Silber-Unternehmen sind schon bald wieder auf der Überholspur

Die Zeiten niedriger Silberpreise scheinen vorerst vorbei zu sein, was vielen Silber-Unternehmen angesichts zuletzt stark gestiegener Förderkosten wieder mehr Spielraum für Investitionen bietet. Viele Silber-Unternehmen kämpften bereits bei Silber-Preisen von um die 20 US$ um eine rentable Förderung. Und dabei handelt es sich nicht nur um kleine Firmen mit nur einer Mine und einer womöglich ineffizienten Förderung. Nein, auch einige bekannte Vertreter mussten und müssen mehr und mehr daran arbeiten ihre All-In-Cash-Kosten zu drücken, um eine rentable Silber-Förderung gewährleisten zu können.

Viele Anleger legen bei ihrer Bewertung lediglich die reinen operativen Kosten zu Grunde, also die Kosten, die der unmittelbare Abbau inklusive Verarbeitung bis zu einem Silber-Konzentrat, verschlingt. Würde man nur diese Kosten beachten, so müsste man sich wenig Sorgen machen, denn die reinen operativen Kosten liegen bei nordamerikanischen Unternehmen (mit Hauptaugenmerk auf mexikanischer Minenproduktion) aktuell durchschnittlich bei etwa 16 US$ je Unze, also noch weit weg vom aktuellen Silberunzen-Preis von rund 24 US$. Doch wie jeder halbwegs betriebswirtschaftlich bewanderte Mensch weiß, sind die operativen Kosten (englisch: site operative costs) nur ein Puzzlestein bei der Berechnung der Gesamtkosten eines Produkts (wie in unserem Fall Silber). Ebenfalls mit eingerechnet werden müssen: Kapitalkosten (sustainable capex), Vertriebs- und Verwaltungskosten (G&A), Kreditzinsen (interest), die Kosten für die Exploration, Steuern (taxes) und sonstige Kosten. Dabei zeigt sich, dass nordamerikanische Silber-Förderer im Durchschnitt zu All-In-Kosten von etwa 20 US$ je Unze Silber fördern. Damit arbeitet der durchschnittliche nordamerikanische Silber-Produzent also aktuell rentabel.

Dennoch ist ein Blick auf die Kostenseite natürlich immer ratsam. Am einfachsten ist es dabei eigentlich immer, die Exploration komplett einzustellen und diesen Kostenblock – der aber nur einen sehr geringen Prozentsatz der gesamten All-In-Cash-Kosten ausmacht – gänzlich zu streichen. Dies ist in den vergangenen Jahren auch zum Teil passiert. So wurden die Kosten für die Exploration vor allem in den 2010er Jahren teils drastisch gekürzt. Ob sich diese Maßnahme mittel- bis langfristig nicht einmal rächen wird steht derweil auf einem ganz anderen Blatt. Denn klar ist: Viele Produzenten besitzen Minen mit nur noch geringer Endlaufzeit und sind auf neue Projekte mit zusätzlichen Ressourcen angewiesen. Die größte Kostenersparnis machen daher zumeist die Kapitalkosten aus. Zumindest so lange, wie man lediglich Alt-Anlagen abschreibt und nichts in neue Anlagen, Kapazitätserhöhung, Effizienzsteigerung durch Modernisierung, etc. investiert. Doch auch hier gilt der Grundsatz, dass sich dies mittel- bis langfristig nicht sonderlich gut auf die Kostenbilanz auswirken kann und wird. Denn wie bei einem Auto werden auch Minen-Anlagen mit der Zeit immer anfälliger für Ausfälle – verbunden mit stetig steigenden Wartungs- und Reparatur-Kosten.

Die meisten Durchschnitts-Silber-Förderer haben rechtzeitig erkannt, dass Kostenreduktionen unumgänglich sind, vor allem in Zeiten hoher Inflationsraten. Wir erwarten, dass sich die angelaufenen Einsparungsmaßnahmen – vor allem im Bereich der operativen Kosten - weiter fortsetzen werden und sich bis in den Bereich von 14 US$ je Unze fortsetzen lassen. Sollte der Silberpreis dann auch noch weiter anziehen, was angesichts einer immer größer werdenden Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu erwarten ist, dann dürfte sich das überaus positiv auf die Marge und damit auch auf den Aktienkurs auswirken. Im Falle einer unzureichenden Exploration bzw. Projekt-Entwicklung kommt allerdings hinzu, dass auf Grund (im Normalfall) stetig sinkender Grade oder des Übergangs vom Übertage- in den teureren Untertage-Bau die operativen Kosten sogar wieder anziehen, sofern nicht mittels „frischer“ Minen mit (anfänglich) höheren Graden für Nachschub gesorgt wird.

Ein Unternehmen, das hochprofitabel Silber fördert (zusammen mit einem Major-Partner), ist MAG Silver. Die Gesellschafft konnte im Juni 2023 die kommerzielle Silberförderung in ihrer Juanicipio Mine vermelden. Von März bis Mai 2023 förderte die Gesellschaft zusammen mit Fresnillo rund 3,2 Millionen Unzen Silber plus Bei-Produkte. Neben der stetigen Low-Cost-Förderung besitzt MAG Silver mehrere weitere Standbeine, die ein hohes Explorationspotenzial besitzen.

Discovery Silver ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf Silber- und Silber-Zink-Blei-Projekte im Norden Mexikos konzentriert und über eine der größten unentwickelten Silberlagerstätten der Welt verfügt. Das Unternehmen konnte jüngst für das Vorzeigeprojekt Cordero eine neue Ressourcenschätzung vorlegen. Insgesamt beläuft sich Discovery Silvers Ressourcenbasis auf über 1,05 Milliarden Unzen Silberäquivalent!

Eloro Resources ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft mit hochkarätigen Silber-, Gold- und Basismetallprojekten in Bolivien, Peru und Quebec. Der Hauptfokus des Unternehmens liegt dabei auf den zukunftsträchtigen Metallen Silber und Zinn. Das Flaggschiffprojekt Iska Iska gilt als hochgradig unterexploriert, birgt allerdings ein hohes Ressourcenpotenzial, wie jüngste Bohrungen eindrucksvoll gezeigt haben. So konnte das Unternehmen in den letzten Monaten immer wieder hochgradige Silberäquivalente über teilweise mehreren hundert Metern vermelden. Eine Erweiterung von Iska Iska sorgt für zusätzliches Explorationspotenzial.

Endeavour Silver ist eine kanadische Silber-Bergbau-Gesellschaft und zugleich einer der größten Silber-Produzenten Nordamerikas. Das Unternehmen konnte 2022 aus seinen beiden mexikanischen Minenanlagen insgesamt rund 9 Millionen Unzen Silberäquivalent fördern und die eigene Jahresfördervorgabe regelrecht pulverisieren. Und dass, obwohl man für das Gesamtjahr 2022 die geplante Förderung ohnehin schon auf bis zu 8 Millionen Unzen Silberäquivalent angehoben hatte. Weiterhin baut Endeavour Silver aktuell eine weitere (und dann größte) Mine. Die Akquisition der riesigen Silberlagerstätte Pitarrilla (über 845 Millionen Unzen Silberäquivalent) sorgt für eine zusätzliche Stärkung der Entwicklungs- und Wachstums-Pipeline.

First Majestic Silver ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Silber und Gold aus seinen hochprofitablen Minen in Mexiko konzentriert. 2022 verzeichnete das Unternehmen eine Rekordförderung von 31,3 Millionen Unzen Silberäquivalent (einschließlich Gold-Nebenprodukten), was eine Steigerung um 16% gegenüber 2021 bedeutete. Für 2023 strebt First Majestic Silver eine ähnlich hohe Produktion an. Bis 2024 will man die 40-Millionen Silberunzen-Marke erreichen.

Sierra Madre Gold & Silver ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf Silber- und Gold-Vorkommen in Mexiko fokussiert. Dort konnte man sich mehrere sehr aussichtsreiche Projekte mit einer hohen, historischen Ressource sichern. Erste Bohrresultate deuten auf hochkarätige Lagerstätten hin. Zudem sicherte man sich 2022 eine etablierte Silbermine inklusive moderner und startbereiter Förderanlage.

Vizsla Silver ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf hochgradige Silber-Gold-Vorkommen in Mexiko spezialisiert hat. Dabei konnte das Unternehmen binnen kürzester Zeit auf seinem Silber-Gold-Projekt Panuco eine Ressource von mehr als 200 Millionen Unzen Silberäquivalent nachweisen. Das hochkarätig besetzte Management erzielte in der Vergangenheit schon mehrfach Explorationserfolge und wird Panuco 2023 mit geplanten 90.000 Bohrmetern aggressiv vorantreiben.

Unternehmensnews

Aurania Resources sichert sich potenziell Weltklasse-Goldlizenz in Frankreich

Aurania Resources gab kürzlich bekannt, dass es über eine hundertprozentige französische Tochtergesellschaft eine Explorationslizenz auf der Halbinsel Bretagne im Nordwesten Frankreichs beantragt hat. Das Konzessionsgebiet, zu dem auch Hennebont im Departement Morbihan gehört, war in der Vergangenheit der Ort bedeutender hochgradiger Goldfunde. In der Nähe des Gebietes ist Seifengold in Bächen zu finden. Im Dezember 2022 wurde im Muséum National d'Histoire Naturelle (Naturkundemuseum) in Paris, Frankreich, eine sehr große und hochgradige Goldprobe ausgestellt. Das Museumspersonal schätzt, dass diese Probe mit einem Gewicht von 3,31 Kilogramm ein Kilo Gold enthält; sie gilt als die hochwertigste Goldprobe, die derzeit in Frankreich bekannt ist. Eine weitere Probe, die von CEO Keith Barron im Juni 2023 begutachtet wurde, ähnelt der Museumsprobe sehr, und angesichts des geschätzten Gehalts von 46% Gold (460.000 g/t oder 13.416 oz/t Au) stammt sie mit ziemlicher Sicherheit von derselben Fundstelle.

News: Aurania beantragt Explorationslizenz in der Bretagne, Frankreich

GoldMining veröffentlicht positive PEA zu La Mina

GoldMining meldete jüngst die Ergebnisse einer aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Projekt La Mina in Antioquia, Kolumbien. Die PEA basiert auf einer prognostizierten Gesamtproduktion über die gesamte Lebensdauer der Mine von etwa 1,74 Millionen Unzen Goldäquivalent, durchschnittlich 143.100 Unzen über die geschätzte Lebensdauer von 12 Jahren. Heruntergebrochen auf die einzelnen Rohstoffe bedeutet das eine prognostizierte Produktion von 1,29 Millionen Unzen Gold, 203,9 Millionen Pfund Kupfer und 2,98 Millionen Unzen Silber bei einer Gewinnungsrate von 91 %, 80 % bzw. 64 %. Der Netto-Kapitalwert nach Steuern (NPV) liegt bei etwa 274 Millionen US$ bei Basispreisen von 1.750 US$ pro Unze Gold, 21 US$ pro Unze Silber und 3,50 US$ pro Pfund Kupfer. Die PEA ergab Gesamt-Cash-Kosten von 786 US$ pro Unze Gold und All-In Sustaining Kosten von 1.142 US$ pro Unze Gold (abzüglich der Nebenproduktgutschriften). Die anfänglichen Kapitalausgaben belaufen sich auf etwa 425 Millionen US$ für eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 15.000 Tonnen pro Tag, die durch einen konventionellen Tagebaubetrieb mit Lkw und Lader beschickt wird, sowie laufende Kapital- und Minenentwicklungsausgaben in Höhe von etwa 193 Millionen US$.

News: GoldMining meldet eine positive vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Projekt La Mina in Kolumbien mit einer Produktion von 1,74 Millionen Unzen Goldäquivalent über die Lebensdauer der Mine

Millennial Potash erlöst 2 Millionen CA$

Millennial Potash vermeldete vor wenigen Tagen, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 5.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,40 CA$ pro Einheit durchführt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Aktien-Warrant, der innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabetag zu einem Preis von 0,60 CA$ pro Aktie ausgeübt werden kann. Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden zur Finanzierung der weiteren Exploration und Erschließung des Kaliprojekts Banio sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

News: Millennial kündigt Privatplatzierung von 5.000.000 Einheiten mit einem Erlös von 2.000.000 $ an

Southern Cross Gold übernimmt potenziell hochkarätige Projekte

Mawson Gold vermeldete kürzlich, dass seine zu 51% an der ASX notierte Tochtergesellschaft, Southern Cross Gold die Schürfgenehmigung PL6415 (Laura), die sich innerhalb des 70%igen Redcastle JV in den viktorianischen Goldfeldern befindet und weitere Grundstücke innerhalb des zu 100% im Besitz befindlichen Sunday Creek Goldprojekts im Epizonen-Stil, erworben hat. Der strategische Erwerb der Prospektionslizenz Laura sichert einen der hochgradigeren Teile des Goldfeldes Redcastle, wo bei jüngsten Bohrungen sehr hohe Gehalte (bis zu 704 g/t Au und 24,7 % Sb) innerhalb durchgängiger und zielführender Strukturen oberhalb einer 1,3 Kilometer langen und zusammenhängenden IP-Anomalie festgestellt wurden. Das neu erworbene Grundstückspaket in Sunday Creek grenzt sowohl an den Hauptzugang als auch an das derzeitige Grundstückseigentum des Projekts.

News: Mawsons Tochterunternehmen SXG erwirbt hochgradige Laura-Bohrentdeckung bei Redcastle und weiterer Grundbesitz am Sunday Creek

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

