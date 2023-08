Leichte Kursgewinne gab es in Moskau. Der RTS-Index legte um 0,13 Prozent auf 1017,03 Punkte zu. Am Freitag war er noch um 3 Prozent abgerutscht./ste/ger/APA/la/he

Am polnischen Aktienmarkt hingegen wurden zum Wochenstart Abschläge verzeichnet. Der Wig-20 fiel um 0,81 Prozent auf 2152,17 Punkte, nachdem er am Freitag noch um 1,3 Prozent nach oben geklettert war. Der breit gefasste Wig verlor 0,87 Prozent auf 70 846,61 Zähler.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben den Handel am Montag überwiegend im Plus beendet. Kursgewinnen in Prag, Budapest und Moskau standen nur Abschläge in Warschau gegenüber.

