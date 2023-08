Mega Wachstumsmarkt: Lithium in der Seefahrt! Ganz neue Möglichkeiten!

Liebe Leserinnen und Leser,

das ist wirklich eine Revolution für die Seefahrt und die Nachfrage nach Lithium!

China nimmt E-Frachtschiff mit riesigem Wechselakku in Betrieb. Das Containerschiff N997 wird durch das leistungsfähigste Batteriesystem angetrieben, das jemals auf einem Schiff verbaut wurde.

Quelle: futurezone.at

Der Frachter N997, 120 Meter lang und mit 50.000 kWh ausgerüstet, besitzt den größten Akku, der je in der Schifffahrt genutzt wird. Der Elektro-Frachter wird die Entwicklung einer Schifffahrt, die ohne Emissionen auskommt, vorantreiben. Der N 997 wird auf Mittelstecken unterwegs sein und er spart täglich rund 32 Tonnen CO2 ein.

Bedenkt man wie viele Frachter jeden Tag unterwegs sind, so können in diesem Bereich enorme Emissionen vermieden werden. Sind die Strecken kürzer, so ist die Elektromobilität sowieso kein Thema. Dies zeigen zum Beispiel die Elektrofähren in Norwegen. Die erste vollelektrische Fähre ist dort schon seit 2015 unterwegs. Sie verursacht kaum Emissionen und punktet mit um 80 Prozent niedrigeren Betriebskosten. Auch im Bergbau sind batterieelektrische Lkws eine schöne Sache. Sie sorgen für weniger Lärm, sicherere Arbeitsplätze und Abgasemissionen werden vermieden. So werden durch die Elektrifizierung des Transportwesens Bergbauaktivitäten nachhaltiger. Einer der Großen im Bereich Elektro-Lkw ist Volvo Trucks. Dessen Fahrzeuge können auch im städtischen Verkehr eingesetzt werden, im Bauverkehr oder in der Müllentsorgung.

Aber woher wird das Lithium kommen?

