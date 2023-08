Von einer Sommerruhe an den Börsen kann in diesem Jahr keine Rede sein. Der DAX markierte erst vor wenigen Tagen ein Allzeithoch. Dann löste in der vorigen Woche die Rating-Herabstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch starke Gewinnmitnahmen aus (FK vom 03.08.2023). In dieser Woche Stufte Moodys eine Reihe von US-Banken ab. Die Luft für weitere Kursgewinne ist begrenzt.

Höchste Zeit also, nach schwankungsarmen Aktien Ausschau zu halten. Die stabilisieren ein Depot in unsicheren Marktphasen und sorgen dafür, dass Anleger entspannt in den Urlaub fahren können. Wir haben die Aktien aus dem S&P 500 und dem Stoxx Europe 600 einmal nach ihrer „Schwankungsanfälligkeit“ (Volatilität) untersucht und sogenannte „sichere Aktien“ für Sie gefiltert. Neben ihrem stabilisierenden Charakter weisen diese Titel zudem auf lange Sicht ein schönes Renditepotential auf.

Folgende Aktien hat der Börsenbrief FUCHS-Kapital jüngst für Sie analysiert: