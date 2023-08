TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens Börsen haben auf eine Zinssenkung in China am Dienstag nur verhalten reagiert. Stattdessen standen chinesische und japanische Wirtschaftsdaten im Zentrum des Interesses - mit durchaus gegenläufigen Konsequenzen für die Kursentwicklung.

Nicht allzu rosig sag es in China aus. "Neben den trüben Nachrichten in Hinblick auf den in Bedrängnis geratenen chinesischen Immobilien-Riesen Country Garden reißen die negativen Schlagzeilen nicht ab", stellte die Landesbank Baden-Württemberg angesichts neuer Daten fest. Die chinesische Industrieproduktion war im Juli im Jahresvergleich lediglich um 3,7 Prozent gestiegen und hatte damit unter den Prognosen gelegen. Auch das Wachstum der Einzelhandelsumsätze hatte sich weiter verlangsamt auf nur noch 2,5 Prozent. Der angeschlagene Immobiliensektor verzeichnete einen Rückgang der Investitionen um 8,5 Prozent.