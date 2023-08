DAX stürzt ab: China schwächelt und USA sorgen für weitere Verluste - Aktienmarkt in Turbulenzen

Der DAX verzeichnete gestern zu Beginn des Xetra-Handels einen leichten Anstieg, verlor jedoch innerhalb einer Stunde rund 150 Punkte bzw. fast 1 %. Später ging es sogar noch weiter abwärts. Diese Kursschwäche wurde durch schwache Wirtschaftsdaten aus China verursacht. Die Industrieproduktion stieg im Juli nur noch um 3,7 % gegenüber dem Vorjahresmonat, während im Juni noch ein Anstieg um 4,4 % verzeichnet wurde. Auch die Einzelhandelsumsätze legten im Juli nur um 2,5 % zu, während im Juni ein Plus von 3,1 % verzeichnet wurde. Die chinesische Zentralbank senkte unerwartet zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten die Leitzinsen, um der Abschwächung der Konjunkturerholung entgegenzuwirken. Trotzdem gingen die Kurse weiter nach unten, da China auch unter einem angeschlagenen Immobiliensektor leidet. Die Baubeginne nach Fläche sind im Jahresvergleich um fast 25 % zurückgegangen. Der chinesische Aktienindex Hang Seng ist inzwischen nicht mehr nur in seinen breiten, sondern auch wieder in den engen Abwärtstrendkanal zurückgefallen. In den USA sind die Einzelhandelsumsätze im Juli besser als erwartet ausgefallen, während die Importpreise stärker als erwartet gestiegen sind. Die Kursverluste am deutschen Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte ausweiten, da die konjunkturelle Schwäche Chinas und die Sorge über weiter steigende Zinsen in den USA den DAX belasten. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed hat gezeigt, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleibt. Die Möglichkeit weiterer Leitzinserhöhungen in den USA und eine schwache Wall Street dürften den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belasten.

Der DAX wird aktuell mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 15.717PKT gehandelt.