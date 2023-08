IperionX wird Titanplatte für Tests durch Lockheed Martin herstellen

17. August 2023 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) hat mit Lockheed Martin (NYSE: LMT) einen Auftrag über die Lieferung von Titanplatten-Komponenten vereinbart, die unter Verwendung des von IperionX in den USA hergestellten Titans produziert werden.

IperionXs fortschrittliche Titanproduktionstechnologien haben das Potenzial, eine kostengünstigere und nachhaltigere US-Lieferkette für Titanrohmaterial zu schaffen.

„Die Senkung der Kosten für Titankomponenten wird zu einer breiteren Verwendung dieses Materials führen, um die Leistung unserer Produkte zu erhöhen“, sagte Brian Rosenberger, Senior Fellow for Additive Manufacturing Processes and Materials bei Lockheed Martin. „Mit diesem Auftrag wird Lockheed Martin eine erste Bewertung der Materialqualität und der mechanischen Leistung des Titanplattenmaterials von IperionX durchführen.“

Die Titanplatten-Komponenten für Lockheed Martin werden mit pulvermetallurgischen Fertigungsverfahren und dem fortschrittlichen Titan-Winkelpulver von IperionX hergestellt. Um eine höhere Leistung und Haltbarkeit zu erzielen, wird IperionX auch seine patentierten Technologien zur Wasserstoffsinterung und Phasenumwandlung (HSPT) - eine hochmoderne Technik zur Verbesserung der Mikrostruktur von Titanbauteilen - einsetzen, um Festigkeits- und Ermüdungseigenschaften zu erzielen, die mit denen von Titanknetlegierungen vergleichbar sind.

Titan wird wegen seines guten Verhältnisses zwischen Festigkeit und Gewicht sowie seiner Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Korrosion geschätzt. Titan ist ein wichtiger Werkstoff für viele US-Verteidigungssysteme, darunter militärische Kampfflugzeuge und Triebwerke, Munitions- und Waffenkomponenten, Marineplattformen und militärische Bodenfahrzeuge. Lockheed Martin verwendet Titanlegierungen in großem Umfang für kritische Strukturen und andere Schlüsselkomponenten in der gesamten Bandbreite seiner Produkte für die See-, Luft- und Raumfahrt sowie zu Land.

Die Vereinigten Staaten verfügen nur über sehr begrenzte inländische Kapazitäten für primäres Titanmetall (Titanschwamm), was dazu führt, dass die USA über 95 % des für den US-Verteidigungssektor benötigten Titanschwamms importieren. IperionX plant, die Titanmetallproduktion in die USA zu verlagern, die akute Abhängigkeit von Titanimporten aus dem Ausland zu verringern und die heimische Titanlieferkette für wichtige Verteidigungssysteme zu stärken.