Österreichischer Unternehmer Stefan Pierer übernimmt Leoni: Rettung für angeschlagenen Autozulieferer?

Der österreichische Unternehmer Stefan Pierer ist seit Freitag neuer Alleineigentümer des angeschlagenen Nürnberger Autozulieferers Leoni. Der Eintrag ins Handelsregister erfolgte am Vormittag, und der Aktienhandel an den Börsen in Frankfurt und München wird im Laufe des Tages beendet werden. Leoni, mit weltweit 95.000 Mitarbeitern, verzeichnete im letzten Jahr einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro und einen Verlust von 605 Millionen Euro. Der Aktienkurs befand sich bereits seit Jahren im Sinkflug. Das Unternehmen hatte im Zuge seiner internationalen Expansion Schulden angehäuft und geriet dann aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs ins Straucheln.Nachdem ein geplanter Teilverkauf an einen thailändischen Investor zur Schuldenreduzierung Ende 2022 gescheitert war, wurde mit dem Leoni-Großaktionär Pierer ein Rettungsplan vereinbart. Er gab Leoni eine Kapitalspritze von 150 Millionen Euro und erhielt dafür sämtliche neu ausgegebene, nicht mehr börsennotierte Aktien. Die alten Leoni-Aktien wurden mit der Eintragung der neuen Aktien ins Handelsregister wertlos. Aktionärsschützer hatten dies kritisiert.Im Rahmen der Restrukturierung verzichten die Gläubigerbanken auf Forderungen in Höhe von 708 Millionen Euro. Dafür sollen sie 45 Prozent der Dividende erhalten, sobald Leoni wieder profitabel ist und Dividende ausschütten kann.Die Leoni AG erwartet, dass die im Restrukturierungsplan vorgesehenen Kapitalmaßnahmen heute, am 17. August 2023, wirksam werden. Mit der Eintragung der Herabsetzung des Grundkapitals auf null Euro scheiden die bisherigen Aktionäre infolge des Erlöschens der derzeit ausgegebenen Leoni-Aktien aus der Gesellschaft aus, und die Börsennotierung der Altaktien endet. Die Zeichnung der im Rahmen der Wiedererhöhung des Grundkapitals neu ausgegebenen Aktien erfolgt allein durch die L2-Beteiligungs GmbH des Unternehmers Stefan Pierer als strategischem Investor.Die finanzielle Sanierung von Leoni ist ein wichtiger Schritt, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Die Schuldenreduzierung und die Kapitalspritze von Stefan Pierer ermöglichen es Leoni, seine finanzielle Situation zu verbessern und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen unter der neuen Eigentümerschaft entwickeln wird und ob es gelingt, die Verluste der Vergangenheit auszugleichen. Die Restrukturierung und die Bemühungen um Profitabilität werden entscheidend sein, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen und die Zukunft von Leoni zu sichern.

Die Leoni Aktie wird aktuell mit einem Minus von -51,10 % und einem Kurs von 0,062EUR gehandelt.