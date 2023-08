NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Demant von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 274 auf 340 dänische Kronen angehoben. Die starke Wachstumsdynamik aus dem ersten Halbjahr dürfte sich im zweiten fortsetzen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Jüngste Management-Aussagen stützten diese Annahme. Der Hörgerätehersteller sei gut positioniert, um weitere Marktanteile zu gewinnen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2023 / 18:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2023 / 00:15 / BST

Die Demant Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 37,75EUR gehandelt.