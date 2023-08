Das neue Staking-ETP, das an der Frankfurter Wertpapierbörse/XETRA gehandelt werden kann, soll Investoren die Teilnahme am Netzwerk erleichtern. Mit einer festen Rendite, einem nicht definierten Verfallsdatum und einer Verwaltungsgebühr von 1,49 % haben Investoren die Möglichkeit, passive Renditen zu erzielen, die technischen Herausforderungen des Stakings zu umgehen und aktiv zur sich entwickelnden DeFi-Landschaft beizutragen. Verbesserte Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. Kürzungsversicherungen und eine vollständige Besicherung, bedeuten, dass die Investoren von zusätzlichen Transparenz- und Sicherheitsmaßnahmen profitieren.

Das 1Valour Ethereum Physical Staging ETP (ISIN GB00BRBMZ19) wird von der neuen EU-weiten Emissionsplattform von Valour für physisch abgesicherte digitale Vermögenswerte namens Valour Digital Securities Limited („ VDSL ") herausgegeben. Dieser in Jersey ansässige Wertpapieremittent hat sowohl von den schwedischen als auch von den in Jersey ansässigen Aufsichtsbehörden Zulassungen erhalten und wird mit digitalen Vermögenswerten unterstützt, die von lizenzierten Verwahrstellen physisch abgesichert werden.

ZUG, Schweiz und TORONTO, 22. August 2023 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „ Unternehmen " oder „ DeFi Technologies ") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein natives Krypto-Technologieunternehmen, das die Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen („ DeFi ") vorantreibt, freut sich, bekanntgeben zu können, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („ Valour "), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, „ ETPs "), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, das „1Valour Ethereum Physical Staking ETP" veröffentlicht hat, das die Ethereum-Investitionslandschaft neu definieren und vereinfachen soll. Dieses innovative Produkt zielt darauf ab, die Essenz von Ethereum zu nutzen und gleichzeitig den Investoren einen Zugang zu zusätzlichen Renditechancen zu eröffnen.

Valour Inc., die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc., enthüllt Ethereum Physical Staking ETP

