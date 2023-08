Advanced Blockchain AG verlängert Vertrag mit CEO Simon Telian bis 2026 und stärkt strategisch das Unternehmen

Die Advanced Blockchain AG hat den Vertrag mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Simon Telian erfolgreich bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Telian ist seit dem 15. April 2021 Mitglied des Vorstands und seit dem 31. August 2022 CEO des Unternehmens. Der Aufsichtsrat lobte Telian als äußerst zuverlässige Führungspersönlichkeit, insbesondere in schwierigen Zeiten mit hoher Inflation und starker Volatilität an den Blockchain- und Aktienmärkten. Die Zusammenarbeit soll mit Kontinuität, Weitblick und Fingerspitzengefühl fortgesetzt werden, um das nachhaltige und zukunftsorientierte Wachstum des Unternehmens sicherzustellen.Zudem hat der Aufsichtsrat zwei neue Mitglieder bestellt: Sebastian Markowsky und Håkan Saltin. Markowsky bringt umfangreiche Erfahrung aus namhaften Venture Capital-Firmen und Banken mit, während Saltin Erfahrungen aus führenden Positionen in der Telekommunikationsbranche sowie als Mitbegründer und CTO von Radtonics hat.Des Weiteren hat die Scherzer & Co. AG ihre Investition in Advanced Blockchain weiter erhöht. Dies ergänzt ihre direkte Beteiligung an einem der Portfoliounternehmen von Advanced Blockchain, der Peaq Technology GmbH.Die Hauptversammlung der Advanced Blockchain AG verlief ebenfalls erfolgreich. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. Rüdiger Andreas Günther wurde zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Günther verfügt über umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen, unter anderem als CFO bei CLAAS und Infineon.Insgesamt signalisieren die Vertragsverlängerung mit dem CEO, die Erweiterung des Aufsichtsrats und die erhöhte Investition von Scherzer & Co. eine strategische Stärkung des Unternehmens. Die Kontinuität, das Vertrauen und die Ausrichtung auf langfristiges Wachstum sollen damit gewährleistet werden.

