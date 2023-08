PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Während die Börsen in Tschechien und Ungarn zulegten, gaben die Aktienmärkte in Polen und Russland nach. Der Blick der Marktteilnehmer ist derweil zunehmend auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole gerichtet, das an diesem Tag startet. Das wichtigste Ereignis der dreitägigen Konferenz dürfte der Auftritt von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag sein. Anleger hoffen auf Hinweise zum künftigen geldpolitischen Kurs. Die zentrale Frage: Wird es eine Zinspause geben oder doch noch weitere Zinserhöhungen?

An der Prager Börse schloss der PX 0,44 Prozent höher auf 1351,06 Punkte. Finanzwerte legten einheitlich zu: Moneta Money Bank stiegen um 0,7 Prozent, Erste Group verbuchten ein Plus von 0,5 Prozent und Komercni Banka gewannen 0,2 Prozent.