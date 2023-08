CEO der MAX Automation SE tritt vorzeitig zurück - Keine Nachfolge geplant

Der CEO der MAX Automation SE, Dr. Christian Diekmann, wird nach erfolgreicher Restrukturierung und strategischer Neuausrichtung vorzeitig aus dem Unternehmen ausscheiden. Sein Rücktritt tritt am 31. August 2023 in Kraft. Es ist keine Nachfolge für seine Position geplant. Stattdessen werden die Aufgaben von Dr. Diekmann von den geschäftsführenden Direktoren Dr. Ralf Guckert und Hartmut Buscher sowie dem neu eingerichteten Präsidialausschuss des Verwaltungsrats übernommen.Die MAX Automation SE ist eine Beteiligungsgesellschaft, die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Nach Abschluss mehrjähriger Restrukturierungsmaßnahmen hat das Unternehmen eine strategische Neuausrichtung erfolgreich abgeschlossen. Infolgedessen wurde ein Präsidialausschuss eingerichtet, der die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft in Zusammenarbeit mit den geschäftsführenden Direktoren vorantreiben wird. Die Position des CEO wird nicht mehr besetzt.Der Verwaltungsratsvorsitzende der MAX Automation SE, Guido Mundt, würdigte die Leistung von Dr. Diekmann und betonte, dass er maßgeblich dazu beigetragen habe, dass das Unternehmen heute gut dastehe. Dr. Diekmann selbst äußerte sich positiv über seine Zeit bei MAX Automation und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Er wünschte dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg.Die MAX Automation SE konzentriert sich als mittelständische Finanz- und Beteiligungsgesellschaft auf das Management und den Erwerb von Beteiligungen an wachstums- und cashflowstarken Unternehmen in Nischenmärkten. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt.Die MAX Automation SE ist seit 2015 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 409,2 Millionen Euro.Kontakt:Marcel NeustockLeiter Investor RelationsTel.: +49 - 40 - 8080 582 70investor.relations@maxautomation.comwww.maxautomation.comAnsprechpartner für Medienvertreter:Susan HoffmeisterCROSS ALLIANCE communication GmbHTel.: +49 - 89 - 125 09 03 30sh@crossalliance.dewww.crossalliance.de

Die MAX Automation Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 5,74EUR gehandelt.