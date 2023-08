CEO der Blue Cap AG tritt vorzeitig zurück - Aufsichtsrat startet Suche nach Nachfolger

Die Blue Cap AG hat bekannt gegeben, dass Tobias Hoffmann-Becking, CEO des Unternehmens, aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Beendigung seines Vorstandsmandats gebeten hat. Er wird dem Unternehmen jedoch noch für eine geregelte Übergabe zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat hat bereits mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen. Der Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung von Hoffmann-Becking, respektiert jedoch seine Beweggründe und dankt ihm für sein großes Engagement und seine Leistungen seit Beginn seiner Vorstandstätigkeit im April 2020.Die operative Entwicklung des Beteiligungsportfolios der Blue Cap AG und insbesondere das Portfoliomanagement werden weiterhin von Henning Eschweiler, dem COO des Unternehmens, abgedeckt und vorangetrieben. Somit ist dieser wichtige Schwerpunkt nicht von der Personalie betroffen.Die Blue Cap AG ist eine kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft, die in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich investiert und sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung begleitet. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region und erwirtschaften in der Regel einen Umsatz zwischen 30 und 80 Millionen Euro. Die Blue Cap hält mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich eigenständig und verfolgen jeweils ihre eigenen Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeiter in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert.Die Blue Cap AG hat außerdem ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht. Trotz konjunktureller Herausforderungen verzeichnet das Unternehmen eine solide Entwicklung im ersten Halbjahr. Der Halbjahresbericht enthält interessante Details zum anorganischen Wachstum und dem Restrukturierungsprogramm des Unternehmens.Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Net Asset Value (NAV) weiterhin rückläufig ist. Um das Ziel von 55 Euro bis Ende 2025 zu erreichen, sollten in naher Zukunft deutliche Zuwächse zu verzeichnen sein.Kontakt:Blue Cap AGLisa Marie SchramlInvestor Relations & Corporate CommunicationsTel. +49 (0)152 22617308lschraml@blue-cap.deÜber die Blue Cap AG:Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region und erwirtschaften einen Umsatz zwischen 30 und 80 Millionen Euro. Die Blue Cap hält mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich eigenständig und verfolgen jeweils ihre eigenen Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeiter in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert.

