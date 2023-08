FRANKFURT (dpa-AFX) - An der Frankfurter Börse dürften die Kurse am Dienstag noch etwas weiter steigen. Beobachter verweisen auf ein international gutes Umfeld. An den Handelsplätzen in China ging es nach den jüngsten staatlichen Stützungsmaßnahmen für die Aktienmärkte am Dienstag weiter aufwärts. Zudem geben die Renditen an den Anleihemärkten erneut leicht nach.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax den Dax rund 0,4 Prozent höher auf 15 861 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls höher prognostiziert.