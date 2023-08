Der DAX reagierte zunächst kaum auf die jüngsten Inflationsdaten aus Deutschland. Am Mittwochnachmittag notiert der deutsche Leitindex leicht im Minus bei 15.892 Punkten.

Mittelfristig ist Hepperle aber optimistisch: "Der flotte Rückgang bei den Produzenten- und Einfuhrpreisen stimmt aber zuversichtlich, dass der Inflationsschub in den kommenden Monaten weiter abnimmt."

"Das ist zumindest (zusammen mit dem Mai) die niedrigste Inflationsrate seit März 2022. Der Rückgang ist jedoch etwas geringer als erwartet und erhofft. Das ist keine Tragödie, aber eine kleine Enttäuschung", so Thomas Altmann, CFA bei QC Partners.

Waren und Dienstleistungen kosteten in Deutschland im August durchschnittlich 6,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Juli waren es noch 6,2 Prozent gewesen. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt jedoch mit einem Rückgang auf 6,0 Prozent gerechnent.

Die Inflation in Deutschland hat sich im August weiter abgeschwächt, allerdings weniger stark als erhofft. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor.

Breaking News Inflation in Deutschland sinkt im August weniger als erhofft! Was macht der DAX?

