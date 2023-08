Der Index und die 16.000 Punkte

Die Erholung im Dax tritt in eine entscheidende Phase ein. Ein Sprung über die 16.000 Punkte muss her, um das Korrekturszenario weiter zurückzudrängen und sich weiteres Aufwärtspotential zu erschließen. Doch so einfach ist die Sache nicht, wie bereits der Handelsverlauf in den letzten Tagen zeigte. Fällt die Aufwärtsbewegung womöglich in sich zusammen?

Die Marke von 16.000 Punkten hat eine große Bedeutung für den Dax. Das zeigte sich bereits im Frühjahr dieses Jahres, als sich der Index über Wochen mit dem Kursbereich abmühte. Ein ähnliches Spiel war im Juni zu beobachten und jetzt im August wieder.

Ein Blick in den Kalender sorgt zudem für Unbehagen. Der September gilt nicht unbedingt als der lauschigste Börsenmonat. Anders ausgedrückt: Die Börsen schwächeln gern einmal im September.

Auch wenn es bis dahin noch ein paar Tage dauert und zwischenzeitlich noch einige Preis- und Konjunkturdaten veröffentlicht werden, sei an dieser Stelle bereits auf den 19.09. / 20.09. verwiesen. Der FOMC der US-Notenbank tagt dann zum ersten Mal nach der Sommerpause.

Nach der Rede von Powell ist die Spannung im Hinblick auf diese Sitzung nicht unbedingt geringer geworden. Die Ergebnisse dieser Sitzung könnten das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten bis in Richtung Jahresende bestimmen.

In den kommenden Handelstagen werden noch zahlreiche Daten erwartet. Dabei werden vor allem Preisdaten im Fokus stehen. Doch auch dem Arbeitsmarkt sollte man eine große Aufmerksamkeit schenken. Vor diesem Hintergrund könnte bereits der kommende Freitag (01.09.) mit der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes für August für Bewegung an den Aktienmärkten sorgen.

Die aktuelle charttechnische Konstellation im Dax ist schnell zusammengefasst: Ein nachhaltiger (!) Vorstoß über die 16.000 Punkte käme einem kleinen Befreiungsschlag gleich. Dagegen ist Obacht geboten, sollte es für den Dax unter die 15.450 Punkte gehen.