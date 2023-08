SMARTBROKER+ revolutioniert den Wertpapierhandel: Neue Trading-Plattform mit günstigen Konditionen und erweitertem Angebot!

Die Smartbroker Holding AG hat ihre neue Trading-Plattform SMARTBROKER+ vorgestellt. Die Plattform ist ab sofort als App für iOS und Android sowie als Web-Version verfügbar. SMARTBROKER+ bietet ein überarbeitetes Design und verbesserte Konditionen für den Wertpapierhandel. Nutzer können weiterhin Wertpapiere ab 0 Euro über gettex handeln. Zudem sind ca. 1,5 Millionen Derivate ab 0 Euro handelbar. Das Angebot an kostenfreien ETF-Sparplänen wurde erweitert und umfasst nun mehr als 850 Sparpläne mit den Partnern Xtrackers und Amundi. Auch das Angebot an Aktiensparplänen wurde mehr als verdreifacht. SMARTBROKER+ vereint das Produktspektrum der klassischen Broker mit den günstigen Konditionen der Neobroker. Die Plattform bietet zudem eine integrierte Finanznachrichtenfunktion, die die wichtigsten News, Trends und Signale aus Deutschlands größter Finanz-Community liefert. Die vollständige Version von SMARTBROKER+ soll im Oktober zur Verfügung stehen und weitere Funktionen wie Kryptowährungen, Junior- und Gemeinschaftsdepots umfassen. Die Smartbroker Holding AG plant zudem eine virtuelle Präsentation der H1 2023 Ergebnisse und der neuen Trading-Plattform SMARTBROKER+ am 13. September 2023. Im Geschäftsjahr 2022 konnte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 9,5% auf 52,79 Millionen Euro verzeichnen. Das operative EBITDA stieg um 146,3% auf 8,77 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen eine positive operative Entwicklung mit Umsatzerlösen zwischen 51,0 Millionen Euro und 56,0 Millionen Euro. Das EBITDA wird auf 1,0 Millionen Euro bis 4,0 Millionen Euro geschätzt. Die Analysten der GBC AG bewerten die Aktie der Smartbroker Holding AG weiterhin mit "Kaufen" und erhöhen das Kursziel leicht auf 17,90 Euro.

Die Smartbroker Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,55EUR gehandelt.