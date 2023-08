Die Investoren waren lange Zeit wie paralysiert von der Aussicht, dass eine anhaltend starke Wirtschaft und ein robuster Arbeitsmarkt die Inflation nicht zur Ruhe kommen lassen wird. Diese Angst hat sich mit den jüngsten Daten etwas gelegt.

Nicht so sehr in Deutschland. Angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks wird es schwer für die Europäische Zentralbank, ein baldiges Ende der Zinsanhebungen einzuleiten. Der Druck auf die Preise ist unverändert hoch und es bleibt nur die Hoffnung, dass die Modellrechnungen der Volkswirte stimmen und sich bis zum Jahresende eine Besserung einstellt. In der Zwischenzeit wird die EZB ihren strammen Griff in der Geldpolitik nicht lösen können.