Bernstein sieht mehrere potenzielle Käufer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neben Rezessionsrisiken, Lieferketten und Frachtkosten gibt es in der europäischen Logistikbranche momentan vor allem ein großes Thema: den Verkauf von DB Schenker. Nach Ansicht von Alex Irving vom US-Analysehaus Bernstein lautet die am heißesten diskutierte Frage, wer sich am möglichen Bieterrennen um die Logistiktochter der Deutschen Bahn beteiligen könnte.

Während sich der Markt vor allem auf den dänischen Transportlogistiker DSV und die deutsche DHL Group fokussiere, gebe es noch mehr mögliche Kaufinteressenten, schrieb Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Mehrheitsaktionäre von Kühne+Nagel könnten seiner Meinung nach eine Offerte erwägen, ebenso wie Reedereien, deren Kassen nach dem Pandemie-Boom prall gefüllt seien.