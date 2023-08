Schuldhafte Verwendung ist nicht widerlegt!

In zwei Fällen im Rahmen des Diesel-Abgasskandals hat das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe eine Herstellerin zu Schadensersatz an einen Mandanten verurteilt. Laut Gericht hat diese die Vermutung, sie habe die unerlaubte Abschalteinrichtung in Form eines sogenannten Thermofensters schuldhaft verwendet, nicht widerlegt.

Das OLG Karlsruhe nimmt damit Bezug auf das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). Dieser stellte klar, dass keiner arglistigen Irreführung von Behörden oder Käufern mehr bedarf, um Schadenersatz verlangen zu können. Vielmehr reicht bereits die Fahrlässigkeit des Herstellers aus, um diesen auf Schadenersatz in Anspruch zu nehmen.

Wie hoch ist der Schadensersatz?

Das Gericht hat die Höhe des Schadensersatzes nach der Differenzmethode berechnet. In einem der beiden Fällen bekommt der Mandant sogar einen Differenzschaden von knapp 6.000 €.

Sie wollen wissen, wieviel Schadensersatz Ihnen zusteht? Wir prüfen kostenfrei, ob auch Sie betroffen sind und geben Ihnen eine unverbindliche Ersteinschätzung! Stellen Sie hier eine Anfrage.

Unsere Experten der Kanzlei Mingers. Rechtsanwälte haben bereits mehrere Mandanten im Rahmen des Abgasskandals erfolgreich unterstützen können. Aufgrund des neuen BGH-Urteils und der darauffolgenden verbraucherfreundlichen Rechtsprechung des OLG Karlsruhe stehen die Chancen auf hohe Schadensersatzzahlungen besser denn je!

Sie haben weitere Fragen?

Wenden Sie sich bei weiteren Fragen gerne an Mingers. Rechtsanwälte.: Wir beraten Sie!

Erreichen können Sie uns telefonisch unter der Nummer: 02461/ 8081 oder über das Kontaktformular.

Für weitere Rechtstipps folgen Sie uns auf Social Media und melden sich für unseren Newsletter.