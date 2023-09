DAX ignoriert schwache Daten – 16.000er Marke zieht wieder an

Anleger mussten gestern wieder eine ganze Reihe negativer Nachrichten verdauen. Es begann mit den aktuellen Einkaufsmanagerdaten aus China. Diese zeigen, dass das verarbeitende Gewerbe des Landes im August den 5. Monat in Folge geschrumpft ist. Der entsprechende Index legte zwar von 49,3 auf 49,7 Punkte zu, er blieb damit aber unterhalb der Schwelle von 50, ab der Wachstum signalisiert wird.

Zudem trübte sich die Stimmung im Dienstleistungsbereich weiter ein. Der offizielle Service-Index gab zum 5. Mal in Folge nach, von 51,5 auf 51,0 Punkte. Immerhin hielt er sich damit weiterhin oberhalb der Wachstumsschwelle.

Hinzu kam aber bereits vorgestern die Meldung, dass der strauchelnde chinesische Immobilienkonzern Country Garden vor einem Zahlungsausfall bei einigen Anleihen warnt. Zeitgleich gab das Unternehmen einen Verlust von 48,9 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 6,1 Milliarden Euro) im 1. Halbjahr 2023 bekannt. Das Minus fiel damit nicht ganz so hoch aus wie befürchtet – im Vorfeld hatte Country Garden vor einem Fehlbetrag von bis zu 55 Milliarden Yuan gewarnt. Der Verlust war aber dennoch mehr als 7 Mal so groß wie die 6,7 Milliarden Yuan im 2. Halbjahr 2022.

Country Garden sitzt auf 178 Milliarden Euro Schulden

Zur Einordnung: Country Garden ist der größte private Immobilien-Entwickler der Volksrepublik und hat sich auf Objekte in kleineren Städten spezialisiert. Den Experten der Investmentbank Nomura zufolge hat Country Garden derzeit fast 1 Million Wohnungen im Bau. Die Kosten für deren Fertigstellung beziffert die US-Bank JPMorgan auf fast 40 Milliarden Euro. Country Garden sitzt allerdings schon auf einem umgerechnet 178 Milliarden Euro hohen Schuldenberg.

Chinesische Zentralbank senkte erneut die Zinsen

Vor 10 Tagen hat die chinesische Zentralbank angesichts der schwachen Konjunktur und der Probleme am Immobilienmarkt bereits erneut an den geldpolitischen Stellschrauben gedreht. Die Währungshüter senkten den Leitzins für einjährige Kredite um 10 Basispunkte von zuvor 3,55 % auf 3,45 %. Überraschend wurde der Zinssatz für fünfjährige Kredite bei 4,20 % belassen wurde. In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter 35 Marktbeobachtern hatten alle Teilnehmer mit einer Senkung beider Zinssätze um jeweils 15 Basispunkte gerechnet.