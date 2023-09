Kaufenswerte Aktien – September 2023

Langfristiges Investieren hat nichts mit „Sell in May and go away, but remember to come back in September“ zu tun. Deshalb suchen wir Monat für Monat günstig bewertete Qualitätsaktien, die für eine lange Haltedauer über den Monat Mai hinweg geeignet sind. Bei dieser Suche greifen wir auf die Kauflimits unserer über 100.000 Mitglieder zurück und finden so günstig bewertete Qualitätsaktien mit hohem Renditepotenzial. Das Ergebnis ist die aktuelle Liste der Top 30 kaufenswerten Aktien der Community. Zudem analysieren wir drei Qualitätsaktien, die wir derzeit für besonders kaufenswert halten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer