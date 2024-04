Dividenden-Aktien mit Rabatt – April 2024 Je günstiger dein Einstandskurs, desto höher fällt deine Dividendenrendite und dein Potenzial für zukünftige Kursgewinne aus. Das funktioniert aber nur, wenn du in Qualitäts-Aktien investierst, die Gewinne und Dividenden langfristig steigern. In diesem Fall sind Kursrücksetzer und höhere Dividendenrenditen echte Kaufgelegenheiten. In diesem Artikel stellen wir die Top 30 Dividenden-Aktien im April 2024 vor und picken uns drei besonders erfolgversprechende Aktien heraus, die unsere Experten im Detail analysieren. Zuvor werfen wir jedoch einen Blick auf den weltweit wichtigsten Aktienindex S&P 500 und beantworten die Frage, wie hoch die Dividendenrenditen der einzelnen Sektoren im Index sind und ob sich daraus Kaufchancen ableiten lassen. Hohe Inflation verhindert Zinssenkungen Die Hoffnung auf Zinssenkungen im Sommer hat sich vorerst zerschlagen. Die Inflation verharrt nach einem ersten Rücklauf auf hohem Niveau und zeigt in vielen Ländern, wie zuletzt in den USA mit einer Inflationsrate von deutlich über drei Prozent keine Anzeichen einer baldigen Entspannung. Dies zwingt die Notenbanken zu einer weiterhin restriktiven Geldpolitik, was die vermeintlich sicheren Zinssenkungen in weite Ferne rücken lässt. Zusätzlich belastet die geopolitische Lage rund um den Gaza-Krieg und die Sorge vor einer Ausweitung des Nahost-Konflikts die Aktienmärkte. Die Inflationsrate steigt in den USA wieder und lag zuletzt bei 3,5 Prozent Diese Herausforderungen schmälern jedoch nicht die Attraktivität von Dividenden-Aktien, denn selbst in unsicheren Zeiten bieten sie mit ihren regelmäßigen Ausschüttungen einen warmen Geldregen und damit ein willkommenes Stück Sicherheit. Langfristig kann sich der Einstieg in günstig bewertete und qualitativ hochwertige Dividenden-Aktien mit deutlichen Kursgewinnen lohnen. Welche Branchen bieten eine attraktive Dividende? Schauen wir daher, welche Branchen derzeit eine attraktive Dividendenrendite bieten. Im Laufe des Monats sind die Dividendenrenditen in einigen Branchen deutlich gestiegen. Besonders hervorzuheben sind REITs wie American Tower oder Public Storage, deren Dividendenrenditen aufgrund der Kursverluste um durchschnittlich 0,3 Prozentpunkte gestiegen sind. Auch bei den Consumer Staples, zu denen Unternehmen wie Coca-Cola, Procter & Gamble und Tabak-Aktien wie Altria gehören, fallen die Dividendenrenditen mit einem Wachstum von 0,4 Prozentpunkte deutlich höher aus. Die aktuellen Dividendenrenditen nach Sektoren im S&P 500 Der mit den Kursverlusten einhergehende Anstieg der Dividendenrenditen bietet Investoren in einigen Sektoren noch günstigere Gelegenheit zum Kauf von Dividenden-Aktien. Welche dieser Dividenden-Aktien dabei besonders attraktiv sind, finden wir in dieser neuen Ausgabe unserer monatlich erscheinenden Artikelserie Dividenden-Aktien mit Rabatt heraus. Als Premium-Mitglied erfährst du, welche Aktien es in die Liste der Top 30 Dividenden-Aktien geschafft haben. Zusätzlich profitierst du von unseren Analysen zu 3 interessanten Dividenden-Aktien unserer Wahl. Jetzt den ganzen Premium-Artikel auf Aktienfinder.Net lesen.