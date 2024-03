Volkswagen – Ein Schnäppchen mit über 7% Dividende? Der deutsche Autobauer Volkswagen mit seinen vielen Marken wie Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti oder Lamborghini war einst ein Vorzeigeunternehmen Deutschlands. Heute befindet sich der Autokonzern im Umbruch und steht vor der komplexen Transformation seines Geschäftsmodells hin zum Elektroantrieb. Die Volkswagen Aktie bietet eine außergewöhnlich hohe Dividendenrendite von 7,5 Prozent und ist mit einem KGV von unter 4 historisch günstig bewertet. Wird es Volkswagen gelingen, sein Geschäftsmodell rechtzeitig zu transformieren? Lohnt sich ein Einstieg angesichts der günstigen Bewertung und ist die hohe Dividende sicher? Was gibt es Neues bei Volkswagen? Welche Ereignisse der letzten Monate haben den Aktienkurs von Volkswagen bewegt und werden für den Erfolg der nächsten Quartale entscheidend sein? In dieser Analyse haben wir die Entwicklungen der letzten Monate analysiert. Der CEO baut Volkswagen um Seit September 2022 ist Oliver Blume in seiner CEO-Doppelfunktion als Vorstandsvorsitzender von Volkswagen und Porsche aktiv. Dabei lässt er keinen Zweifel daran, dass Porsche das Zugpferd des VW-Konzerns ist. So sieht er den Sportwagenhersteller als Margen- und Technologieführer. Blume setzt auf neue Führungskräfte Um die angeschlagene Konzernmutter Volkswagen wieder auf Kurs zu bringen, fiel Blume zahlreiche Personalentscheidungen auf höchster Ebene. Der Audi-Chef Duesmann musste gehen. Ebenso hat Blume den Führungsposten bei der konzerneigenen Softwaremarke Cariad ausgetauscht. Der Konzern bündelt in Cariad seine Software-Entwicklung, um eine einheitliche Software-Plattform für alle Pkw-Marken des Volkswagen-Konzerns anzubieten. Auch die Marketing- und Vertriebschefin Wortmann und der Einkaufschef Aksel mussten ihre Posten räumen. Beide wurden durch langjährige Vertraute und Verantwortliche aus dem Porsche-Umfeld ersetzt. Dass die Neuausrichtung nicht zur erhofften Stabilität führt, zeigen die Irritationen um Audi-CEO Döllner. Dieser gilt als enger Vertrauter von Blume, lässt sich aber vom umstrittenen Ex-Konzernchef Winterkorn beraten. Zudem erfuhr die Belegschaft aus der Bild-Zeitung, dass der amtierende Entwicklungschef zur Diskussion steht. Der CEO Blume baut aktuell kräftig den Konzern um und besetzt die Führungsebene neu Neue Partnerschaften für die Zukunft Um die Markteinführung strategischer Fahrzeuge wie dem neuen SUV-Sportwagen Porsche Marcan oder dem Elektro-SUV Audi Q6 e-tron nicht weiter zu verzögern, wurde bei Cariad auch das Projektmanagement neu aufgestellt. So wurde die Zusammenarbeit mit Argo AI beendet und dafür neue Kooperationen mit Mobileye und in China mit Horizon Robotics gestartet, um perspektivisch autonome Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus sollen die Kosten der Softwaretochter Cariad bis 2028 um 20 Prozent sinken. Im Oktober 2023 wurde zudem eine erweiterte Partnerschaft zwischen Porsche und Google bekannt, um das Google-Ökosystem über standardisierte Schnittstellen und digitale Plattformen in das Fahrzeug zu integrieren. So schneidet VW in der Aktienfinder Scorecard ab Die beliebte Aktienfinder Scorecard gibt die Attraktivität einer Aktie für die drei beliebtesten Anlagestrategien wieder. Aufgrund der aktuell hohen Dividendenrendite und des Dividendenwachstums der vergangenen 5 Jahre erreicht die VW Aktie hohe Gesamtscores für die Dividendenertrags- und Dividendenwachstumsstrategie. Langfristig ist die Dividende jedoch nicht so stark gestiegen und wurde 2016 sogar ausgesetzt. Während der Corona-Pandemie konnte diese jedoch stabil gehalten werden. Insgesamt bleibt VW in erster Linie eine Aktie für Fans von hohen Dividenden. Die Volkswagen Aktie in der Aktienfinder Scorecard Wird es Volkswagen gelingen, sein Geschäftsmodell rechtzeitig zu transformieren? Lohnt sich ein Einstieg angesichts der günstigen Bewertung und ist die hohe Dividende sicher? Als Premium-Mitglied bekommst du spannende Artikelserien und Analysen zu den besten Aktien der Welt auf dem Niveau eines Premium-Börsenbriefs. Gleichzeitig erlangst du als Premium-Mitglied vollen Zugriff auf den beliebtesten Aktienfinder Deutschlands. Alle hier getroffenen Aussagen zur fundamentalen Qualität und Bewertung der Volkswagen Aktie kannst du mit stets aktuellen Daten im Aktienfinder nachvollziehen. Jetzt den ganzen Premium-Artikel auf Aktienfinder.Net lesen.