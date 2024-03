Dividenden-Aktien mit Rabatt – März 2024 Auch mit Dividenden-Aktien sind außergewöhnlich hohe Renditen möglich. Dafür liefern wir den Beweis. Jeden Monat stellen wir Dividendenzahler vor, die unseren hohen Qualitätsansprüchen genügen und zudem günstig bewertet sind. Das Ergebnis sind Aktien mit erhöhter Dividendenrendite und hohem Kurspotential. Ein Beispiel ist die im Oktober analysierte Target Aktie. Eine rückläufige Nachfrage hatte zu hohen Lagerbeständen und steigenden Kosten geführt, was auf die Margen drückte. Zeitweise hatte die Aktie deshalb fast 60 Prozent gegenüber dem Allzeithoch verloren, was die Dividendenrendite auf rund vier getrieben hat. Nun hat sich das Blatt gewendet. Das Management hat die steigenden Kosten im Griff und den Umsatzrückgang besser als vom breiten Markt erwartet abgefedert. Seit unserer Analyse liegt die Aktie mit einem Total Return von über 60 Prozent im Plus! Seit unserer Analyse liegt die Target Aktie mit über 60 Prozent im Plus Mit der Aktie des schwedischen Ingenieur- und Designunternehmens Afry analysierten wir im Oktober einen Geheimtipp, der mit einem Total Return bis heute von 35 Prozent glänzt. Afry kommt auf eine Rendite von 35 Prozent Falls du diese und weitere Kaufchancen der letzten Monate verpasst hast, ist das kein Beinbruch. Denn noch immer gibt es eine Vielzahl günstig bewerteter Dividenden-Aktien, wie unsere Liste Top der 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt beweist. Deshalb analysieren wir auch in dieser Ausgabe spannende Dividendenzahler mit überdurchschnittlich hohem Renditepotenzial. Zunächst vergleichen wir aber die Dividendenrenditen des S&P 500 und des gleichgewichteten S&P 500. Die Dividende des S&P 500 Equal Weighted Index Neben dem S&P 500 gibt es noch den S&P 500 Equal Weighted. Dieser Index gewichtet alle Unternehmen des S&P 500 unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung mit jeweils 0,2 Prozent. Dadurch fallen auch viele Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen stärker ins Gewicht fallen. Der boomende Technologiesektor, zu dem traditionell weniger dividendenstarke Aktien wie Apple, Nvidia oder Microsoft beinhaltet, hat daher im S&P 500 Equal Weighted einen geringeren Einfluss. Ein Vergleich der durchschnittlichen Dividendenrenditen zwischen dem S&P 500 und dem S&P 500 Equal Weighted verdeutlicht den Unterschied. Während die durchschnittliche Dividendenrendite des S&P 500 bei 1,7 Prozent liegt, beträgt diese beim S&P 500 Equal Weighted fast zwei Prozent. Die um 0,3 Prozent höhere Dividendenrendite des S&P 500 Equal Weighted zeigt, dass es deutlich mehr Aktien mit attraktiver Dividende gibt als es vordergründig scheint. Der S&P 500 Equal Weighted Index bietet eine höhere Dividendenrendite Der S&P 500 im Wandel Bis 2019 war es noch umgekehrt und lag die Dividendenrendite des S&P 500 über der des gleichgewichteten Index, weil dividendenstarke Aktien damals eine höhere Gewichtung als heute hatten. Ein wesentlicher Grund dafür ist die stärkere Gewichtung von dividendenschwachen Technologieaktien im S&P 500. Die untere Grafik zeigt, wie sich die Marktgewichtung innerhalb des S&P 500 über die Jahre verschoben hat. Noch im Jahr 2009 lag die Marktgewichtung des Technologiesektors bei rund 18 Prozent. Heute beträgt die Marktgewichtung der Technologieaktien mit einer Dividendenrendite von unter einem Prozent fast 28 Prozent. Umgekehrt haben dividendenstarke Sektoren wie Energy, Consumer Staples oder Utilities mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite zwischen zwei und vier Prozent deutlich an Gewicht verloren. Die Sektorengewichtungen im S&P 500 hat sich verschoben In der nachfolgenden Liste findest du als Premium-Mitglied die Top 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt. Die Liste basiert auf den durchschnittlichen Dividenden-Alarm-Kauflimits unserer 115.000+ Mitglieder, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und zugleich außergewöhnlich hohen Dividendenrenditen sind. In der Serie analysieren drei spannende Dividenden-Aktien im Detail auf Chancen und Risiken und geben unsere konkrete Einschätzung ab. Jetzt den ganzen Premium-Artikel auf Aktienfinder.Net lesen.