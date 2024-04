Kaufenswerte Aktien – April 2024 Mit einem Vorwort von Oliver Kantimm von Bernecker Börsenbriefe Oliver Kantimm steht als verantwortlicher Redakteur hinter dem erfolgreichen Bernecker Aktionärsbrief, in dem er zusammen mit Volker Schulz wöchentlich eine spannende qualitative Auswahl von Einzelwerten präsentiert. Hier den Aktionärsbrief mit 50% Rabatt abonnieren. Die Höchststände vieler Aktienindizes täuschen über die tatsächliche Verfassung der Märkte hinweg. Denn was anfangs nur die Kritik einiger Skeptiker war, hat sich mittlerweile immer mehr im Bewusstsein vieler Börsianer festgesetzt. Der Aufwärtstrend der Indizes wird nur von wenigen Aktien getragen, die zum einen hoch gewichtet sind und sich zum anderen in einem dynamischen Aufwärtstrend befinden. In den USA sind, bzw. waren dies vor allem die vielzitierten „Glorreichen 7“, bestehend aus Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, NVIDIA und Tesla. Aber zwei der „Glorreichen 7“ sind mittlerweile vom Pferd gefallen, nämlich zuerst Tesla und später auch Apple. Allerdings hat auch die Kursdynamik der verbliebenen fünf Aktien mittlerweile nachgelassen. Die Aktien von Tesla und Apple haben sich in diesem Jahr nicht gut…Jetzt den ganzen Artikel auf Aktienfinder.Net lesen.