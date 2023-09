HONOR stellt auf der IFA 2023 die Smartphones von morgen vor

BERLIN, 2. September 2023 /PRNewswire/ -- Die globale Technologiemarke HONOR gab heute auf der IFA 2023 ihre strategische Vision für die Zukunft der Smartphones bekannt. Während der Hauptveranstaltung mit dem Titel „Unfold Tomorrow" erläuterte der CEO von HONOR, George Zhao, das Engagement der Marke, faltbare Smartphones zum Mainstream zu machen. Zu den neuesten Innovationen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, gehört das superleichte, ultradünne und nach innen faltbare Smartphone von HONOR, das Magic V2. Die Marke stellte auch das HONOR V Purse vor. Das neue Konzept ist faltbares Smartphone und tragbare, modische Handtasche in einem und bietet unendliche Möglichkeiten für Stil und Selbstdarstellung.

„Die faltbaren Smartphones von HONOR haben es weit gebracht. Jede einzelne neue Entwicklung zeigt bemerkenswerte Fortschritte in Bezug auf Design, Funktionalität und Haltbarkeit", so George Zhao, CEO von HONOR. „Und nicht nur das, denn mit unserem Phone-to-Purse-Konzept, das mit dem HONOR V Purse verkörpert wird, erforschen wir nachhaltige Lösungen, welche die aufkommende faltbare Technologie nutzen, um die Kreativität zu fördern und den Lebensstil von morgen zu gestalten."

Die nächste Dimension der modebewussten Technologie

HONOR ist sich seiner Rolle bei der Gestaltung des zukünftigen Lebensstils bewusst und stellt dasHONOR V Purse vor. Das neue „Phone-to-Purse"-Konzept läutet den Beginn einer völlig neuen Kategorie elektronischer Geräte als modische Konsumgüter ein, die unbegrenzte Möglichkeiten zur Selbstdarstellung bieten.

Das HONOR V Purse ist im gefalteten Zustand dünner als 9 mm und damit sogar noch dünner als einige Smartphones der oberen Klassen, die auf dem Markt erhältlich sind. Damit ist es tragbarer als je zuvor. Es verwandelt das faltbare Smartphone nahtlos in das ultimative Phygital-Modestatement, dank einer Reihe von anpassbaren Always-On-Displays (AOD), die das Design einer Handtasche imitieren, einschließlich Designelementen wie Ketten, Federn und Quasten, die mit dem Smartphone reagieren und mitschwingen, wenn es sich bewegt. Das Konzept-Smartphone ist außerdem mit einer Auswahl von austauschbaren Riemen und Ketten kompatibel, die an einer Aufhängung befestigt werden, damit das Smartphone mühelos wie eine gewöhnliche Geldbörse oder Handtasche über der Schulter getragen werden kann und so zur neuen „It"-Bag der Zukunft wird.