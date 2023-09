ABO Wind AG hat im ersten Halbjahr 2023 einen Gewinn von 8,9 Millionen Euro erzielt und erwartet für das Gesamtjahr einen Gewinn zwischen 22 und 26 Millionen Euro. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um rund ein Drittel auf 130,7 Millionen Euro, insbesondere aufgrund höherer Umsätze aus Errichtungsleistungen. ABO Wind arbeitet derzeit an Erneuerbare-Energien-Parks und Batteriespeichern mit einer Gesamtleistung von 22,2 Gigawatt. Die Pipeline an Projekten ist um 5 Prozent gewachsen, insbesondere in Deutschland. ABO Wind hat bereits das Ziel übertroffen, 2023 in Deutschland Flächen für 350 Megawatt Windkraftleistung zu akquirieren. Zusätzlich hat das Unternehmen eine Pipeline von rund 20 Gigawatt an geplanten Wind- und Solarprojekten, die an die Produktion von grünem Wasserstoff gekoppelt sind. ABO Wind arbeitet an Standorten in Kanada, Argentinien und Südafrika, um grünen Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen zu erzeugen und nach Deutschland zu exportieren. Das Unternehmen hat bei einer Ausschreibung in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador den Zuschlag für ein Wind- und Wasserstoffprojekt mit fünf Gigawatt erhalten. Das Projekt soll grünen Wasserstoff produzieren und zur Dekarbonisierung einer Biokraftstoffraffinerie beitragen. ABO Wind legt großen Wert auf lokale Wertschöpfung und plant, mit lokalen Interessengruppen und der indigenen Bevölkerung zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen hofft, den Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) zu vollziehen, um das Wachstum weiter voranzutreiben.

