T-Mobile US will weitere Aktien zurückkaufen - Telekom-Aktie im Minus

BELLEVUE/BONN (dpa-AFX) - Die Telekom-Tochter T-Mobile US will erneut eigene Aktien in Milliardenhöhe zurückkaufen. Nach den bisherigen freigegebenen 14 Milliarden US-Dollar plant Unternehmenschef Mike Sievert bis Ende kommenden Jahres, eigene Anteile für bis zu etwas mehr als 15 Milliarden Dollar (14 Mrd Euro) zurückzukaufen. Knapp vier Milliarden Dollar sollen über die Zahlung von Dividenden an die Aktionäre fließen. Insgesamt belaufe sich das Volumen des Programms zur Kapitalausschüttung auf 19 Milliarden Dollar, teilte der Konzern am Mittwoch in Bellevue mit.

Möglich mache dies ein höherer freier Mittelzufluss (Free Cashflow). An der Börse kam die Mitteilung nicht gut an. Der Kurs der T-Mobile-US-Aktie gab nach der Ankündigung am Mittwoch im New Yorker Handel rund zwei Prozent nach; die Telekom-Anteile verloren am Donnerstag im frühen Handel knapp ein Prozent. Einige Experten hatten auf ein höheres Volumen beim Aktienrückkauf der Tochter gesetzt.