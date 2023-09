Vergiss BYD und Tesla: Diese E-Autoaktie hat Verdoppler-Potenzial

Der E-Automarkt expandiert weiter. Der Marktanteil der E-Fahrzeuge lag 2022 weltweit bei 14 Prozent und hat sich damit seit 2020 mehr als verdreifacht. Bis 2026 werde die Zahl der verkauften E-Fahrzeuge voraussichtlich auf 27 Millionen steigen, so TipRanks. Die Datenbank der Finanzanalysewebsite hat folgende zwei Aktien selektiert:

Li Auto ist ein führender E-Autohersteller auf dem chinesischen Markt. Bis zum August hat das Unternehmen im Jahr 2023 insgesamt 208.165 Fahrzeuge ausgeliefert. Die Einnahmen des Unternehmens im zweiten Quartal lagen deutlich über den Erwartungen der Wall Street und um 228 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Gewinn pro Aktie übertraf die Erwartungen der Wall Street um das Dreifache.

Joe Ying, Analyst bei Nomura, prognostiziert dem Unternehmen weitere Gewinnsteigerungen und schreibt in seiner jüngsten Notiz: "Wir erwarten, dass Li Auto bis 2023 weiterhin ein starkes jährliches Wachstum verzeichnen wird. In der Zwischenzeit könnten die kommenden Modelle das Unternehmen weiter vergrößern und ihm helfen, Anteile zu gewinnen, was unserer Meinung nach der Schlüssel für alle Akteure auf dem chinesischen EV-Markt ist."

Der Analyst hat für die Aktie ein Kursziel von 54 US-Dollar. Der Analystenkonsens impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 44 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Chargepoint Holdings

Chargepoint ist kein Hersteller von Elektrofahrzeugen, aber es ist eine Aktie, die direkt von einer raschen Expansion des Marktes für Elektrofahrzeuge profitieren kann. Chargepoint baut und installiert die Ladeinfrastruktur, auf die E-Fahrzeuge angewiesen sind. Seit der Aufnahme des Geschäftsbetriebs im Jahr 2007 hat sich Chargepoint zu einem führenden Unternehmen auf dem Markt für Ladestationen entwickelt und einen Marktanteil von circa 70 Prozent erreicht.

Es wird erwartet, dass das Geschäft mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge bis 2030 ein Volumen von 60 Milliarden US-Dollar und bis 2040 sogar 192 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Die Aktie hat allerdings Federn gelassen, nachdem die Earnings für das zweite Quartal die Erwartungen verfehlt hatten. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 39 Prozent angestiegen war, wurden die Konsensschätzung verfehlt. JPMorgan-Analyst Bill Peterson bleibt aber zuversichtlich: "Wir glauben, dass die kurzfristigen Finanzergebnisse eher durch ungünstige Markttrends als durch unternehmensspezifische Probleme beeinträchtigt werden, wobei die Wettbewerbsposition des Unternehmens unserer Ansicht nach gut ist", so Peterson.

Und weiter: "Wir glauben zum Beispiel nicht, dass Chargepoint Marktanteile verliert. Wir sind der Meinung, dass die Voraussetzungen für das nächste Jahr günstig sind, da der Gegenwind bei den Margen weiter nachlässt und wir von einem anhaltend soliden Wachstum bei den EV-Verkäufen im Personenverkehr ausgehen, wobei das Wachstum bei den Nutzfahrzeugen wahrscheinlich stark anziehen wird."

Jetzt Stefan Klotters Börsendienst FAST BREAK im Probemonat für nur 40 Euro testen. Hier klicken und mehr erfahren!

Die Aktie wird laut Marketscreener als Kauf eingestuft, der Analystenkonsens impliziert ein Kurspotenzial von rund 94 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion