Kursrakete kurz vorm Abheben: Diese Aktie hat Verdreifachungspotenzial

Der Managing Director Suji Desilva von Roth MKM hat die Research-Berichterstattung über die Raumfahrt-Aktie Redwire mit einer Kaufempfehlung aufgenommen. Sein Kursziel von zehn US-Dollar impliziert ein massives Aufwärtspotenzial für den Titel. Gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag bedeutet das ein Kursplus von über 194 Prozent.

Redwire bietet eine Reihe von Infrastrukturlösungen an, darunter missionskritische Komponenten, Dienstleistungen und Systeme, die an eine Reihe von Kunden in den Bereichen nationale Sicherheit, zivile und kommerzielle Raumfahrt geliefert werden.