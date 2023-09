Cyberangriff auf die Deutsche Leasing!

Anfang Juni 2023 wurde bekannt, dass der Server der die Deutsche Leasing angegriffen wurde. Das System wurde daraufhin abgeschaltet. Es wurden Ermittlungsbehörden und externe IT-Fachleute eingeschaltet.

Die Tochtergesellschaft der Sparkassen war anschließend vorübergehend nur noch in der Lage, neue Leasingverträge in Papierform zu erstellen. Mittlerweile wurden die IT-Systeme wieder vollständig in Betrieb genommen.

Höchstpersönlicher Daten wurden erbeutet!

Die infolge des Cyberangriffs entwendeten höchstpersönliche Daten sind jetzt im Darknet aufgetaucht. Die Kriminellen haben somit Zugriff auf empfindliche personenbezogene Daten der Kunden der die Deutsche Leasing.

Wir überprüfen für Sie kostenfrei, ob auch Ihre Daten betroffen sind. Betroffene des Datenlecks haben einen Anspruch auf Schadensersatz!

So machen Sie als Betroffener Ihren Schadensersatzanspruch geltend!

Betroffene haben durch die negativen Auswirkungen des Datenlecks in der Folge Schadensersatzansprüche gegenüber den Unternehmen. Aufgrund vermehrt vorkommenden Datenlecks lässt sich folgende Linie in der deutschen Rechtsprechung beobachten: Die Schadensersatzsummen fallen häufig im vierstelligen Bereich aus.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) schließt sich den deutschen Gerichten an und weist auf unzureichenden Schutz personenbezogener Daten bei Unternehmen wie etwa Facebook, Deezer und Twitter hin.

