Stellungnahme zu den Vorwürfen gegen den Aktienfinder

Am 11.9.2023 hat ein Konkurrent den Aktienfinder in einem Artikel als „Abofalle“ bezeichnet und hierbei den Eindruck erweckt, unsere Seite sei darauf angelegt, Verbraucher unbewusst in Verträge hineinzuziehen. Den Hintergrund dieser „Kritik“ hat die WirtschaftsWoche in einem Artikel vom 14.9.2023 ausgeleuchtet. Wie dem Artikel entnommen werden kann, ist die Kritik der Versuch, uns an den Pranger zu stellen und von eigenem Fehlverhalten abzulenken.

seit Anfang letzter Woche werden wir mit Vorwürfen konfrontiert, die in Form und Inhalt jedes Maß überschreiten. Im Anschluss an einen Konkurrenten ist schließlich auch die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen den Aktienfinder aktiv geworden. An dieser Stelle möchten wir das Geschehen zusammenfassen.

