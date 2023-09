Instacart wagt am Dienstag den Gang aufs Parkett: Kursrakete oder Rohrkrepierer?

Die Aktien des in San Francisco ansässigen Unternehmens Instacart sollen am Dienstag unter dem Tickerkürzel "CART" an der Nasdaq Global Select Market Composite gehandelt werden. Wie bei den meisten Börsengängen wird der Preis in der Nacht zuvor festgelegt. Instacart strebt eine Bewertung von 9,5 Milliarden US-Dollar an, die Preisspanne der 22 Millionen Aktien liegt zwischen 28 und 30 US-Dollar.

"Ich würde sagen, [diese Bewertung ist] fair", zitiert Barron‘s Matthew Tuttle von Tuttle Capital Management. Tuttle nutzt die App von Instacart jede Woche und ist der Ansicht, dass das Unternehmen von der Zunahme der Diebstähle im Einzelhandel und dem potenziellen Wiederaufleben von Covid-19 profitieren werde. "Das könnte ein Home Run werden."