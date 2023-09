Aktie zündet Turbo

Innerhalb einer ambivalenten Gemengelage zündet die Aktie des Rüstungskonzerns den Turbo. Das Chartbild hellte zuletzt deutlich auf. Das nährt wiederum die Hoffnung auf weitere Kurssteigerungen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Rheinmetall hieß es am 08.08. unter anderem „[…] Nichtsdestotrotz muss Rheinmetall in den nächsten Tagen am Drücker bleiben und die Zone um 280 Euro (Doppeltop aus dem April dieses Jahres) aufbrechen, um die Konsolidierung zu beenden. Kurzum. Rheinmetall baut Aufwärtsmomentum auf. Ein Test der 280er Zone scheint in Vorbereitung. Doch erst ein deutlicher Ausbruch über die 280 Euro würde das Ende der Konsolidierung besiegeln. Bis dahin muss alles mit einer gewissen Zurückhaltung bewertet werden. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 260 Euro begrenzt bleiben.“



In der Folgezeit geriet Rheinmetall kräftig unter Druck. Gewinnmitnahmen belasteten und verhinderten damals einen Vorstoß über die 280 Euro. Die Aktie fand sich zügig in der Nähe ihrer wichtigen Unterstützung um 240 Euro wieder. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass der Rücksetzer eingedämmt werden konnte und es zu keinem Bruch der 240 Euro kam.

Nach einer Seitwärtsbewegung in den Grenzen 242 Euro bis 253 Euro setzte die Aktie nun kürzlich zum Ausbruch aus dieser Range an. Aktuell übt Rheinmetall massiven Druck auf die Widerstandszone um 260 Euro aus. Ein erfolgreicher Vorstoß würde zumindest die Tür in Richtung 280 Euro öffnen.

Kurzum. Rheinmetall profitiert von einem robusten Nachrichtenfluss. Der Markt honoriert die aktuelle Nachrichtenlage. Aus charttechnischer Sicht muss es unverändert darum gehen, den Widerstandscluster um 280 Euro aufzubrechen. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 260 Euro könnte die Weichen hierfür stellen. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Bereich von 240 Euro zu verorten.