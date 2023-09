Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der vermutlich gedehnten lila 1=13827 die kurze überschiessende lila 2=11807 nebst laufender kurzer lila 3 (bisher 16537). Der Zielbereich der kurzen impulsiven lila 3 zwischen 16297 und 25634 wurde bereits erreicht und mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt. Das mögliche Ende der lila 3 ist nicht absehbar und dürfte erst mit dem noch fehlenden Abschlussvorboten in Form der lila 4 (23er Ziel derzeit 15421 – hellblaue Fibos) angekündigt werden.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 16537 – blauer Pfad), die schon ihren Zielbereich zwischen 16297 und 25634 erreicht hat. Die lila 3 wurde mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt.Die Tiefe und die internen Strukturen des Rücklaufs seit 16537 bringen eine etwas bessere Orientierung in die mehrdeutigen Impulsmuster der lila 3 (bisher 16537). Es bietet sich eine Zählweise mit grüner 1=12701, grüner 2=12543, grüner 3=16428, grüner 4=15444 und der grünen 5 (bisher 16537) an.Die grüne 5 (bisher 16537) hat bei 16537 erst die lila 1 markiert und könnte bei 15450 die lila 2 als Doppelzigzag (rote W=15463, rote X=15992, rote Y=15450) beendet haben. Damit könnte aus saisonaler Sicht ein günstiger und plausibler Ausgangspunkt für eine allfällige Jahresendrallye erreicht worden sein (3. Satzball für die Bullen). Das Mindestziel der fehlenden lila 3 liegt derzeit bei 16871, das 161er Ziel liegt bei 17221 (lila Fibos).Dieses Szenario ist gültig solange sich der DAX oberhalb 15444 befindet.Mit der grünen 5? wurde bei 16537 die orangene 1? abgeschlossen. Die orangene 2? (bisher 15450; MOB 11807) befindet sich kurz vor dem 23er Mindestziel bei 15421 (hellblaue Fibos) und sollte idealerweise das 38er RT bei 14730 anlaufen, bevor sich die fehlende orangene 3? auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch aufmachen kann.