Einer der größten Hedgefonds kauft diese drei Aktien

DKCM wollte sich zu den Investitionsänderungen gegenüber Barron’s nicht äußern. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von 38 Milliarden US-Dollar und gibt auf seiner Website an, dass es „eine Bottom-up-Fundamentalinvestitionsmethode mit ereignisorientiertem Fokus und einem Multi-Strategie-Ansatz anwendet“. Laut Pensions & Investments ist DKCM nach Vermögenswerten einer der zehn größten Hedgefonds.

Bisher hat die Coca-Cola-Aktie in diesem Jahr einen Großteil des Anstiegs von 7,4 Prozent im Jahr 2022 zunichte gemacht, indem sie im ersten Halbjahr 2023 um 5,3 Prozent abrutschte und im dritten Quartal bisher um 4,4 Prozent nachgab.

Das Unternehmen kaufte in den drei Monaten außerdem 73.382 Coca-Cola -Aktien. Anfang 2023 gab die Federal Trade Commission (FTC) bekannt, dass sie die Preispraktiken von Coca-Cola und PepsiCo auf dem US-Getränkemarkt untersucht. Coca-Cola wie alle Anschuldigungen zurück. Nichtsdestotrotz waren die Gewinne von Coca-Cola in diesem Jahr stark, und das Unternehmen erhöhte seine Prognose, nach Bekanntgabe seiner letzten Quartalszahlen.

Der Kurs stieg im Juli sprunghaft an, nachdem Domino’s eine Vereinbarung getroffen hatte, dass seine Speisekarte in den Apps der Uber-Töchter Uber Eats und Postmates aufgenommen wird. Im Rahmen des Abkommens wird Domino’s die Lieferungen abwickeln, und das Unternehmen sagte, dass ähnliche Geschäfte mit anderen Aggregatoren zu neuen Umsätzen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar führen könnten. DKCM kaufte im zweiten Quartal 36.100 Domino’s-Aktien.

Auch die Aktie von Domino‘s erlebt in der zweiten Jahreshälfte einen Aufschwung und ist im dritten Quartal bislang um 13 Prozent gestiegen, nachdem sie im ersten Halbjahr 2023 um 2,8 Prozent gefallen war. Im vergangenen Jahr waren die Aktien um 39 Prozent gefallen, da der pandemiebedingte Trend zur Bestellung von Pizzalieferungen nachgelassen hatte weg.

Das Unternehmen kaufte im zweiten Quartal bis Ende Juni rund 80.000 Exxon -Aktien. Die Exxon-Aktie war im Jahr 2022 um 80 Prozent in die Höhe geschossen, verglichen mit einem Rückgang von 19 Prozent beim S&P-500-Index. Im ersten Halbjahr 2023 gaben die Aktien um 2,8 Prozent nach, doch im dritten Quartal konnten sie diesen Verlust bisher mit einem Anstieg von 7,2 Prozent mehr als wettmachen.

Davidson Kempner Capital Management (DKCM), einer der zehn größten Hedgefonds, setzt aktuell auf Öl und Fast Food, wie die Firma in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) mitteilte.

Nach einem turbulenten ersten Halbjahr an den Börsen, setzt einer der weltgrößten Hedgefonds darauf, dass der Ölpreis an das fulminante Jahr 2022 anknüpfen wird. Was die Firma gekauft hat.

