STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1.Discount-Call-Optionsschein auf Stellantis (WKN ME13MA) In den USA werden derzeit mehrere Auto-Hersteller bestreikt. Da die Verhandlungen der Gewerkschaft UAW mit den Auto-Konzernen stocken, drohen die Arbeitnehmervertreter nun mit einer Ausweitung der Streiks ab Freitag. Von den Streiks ist auch Stellantis betroffen, zu dem unter anderem Chrysler gehört. Die Aktie des Automobil-Konzerns gibt heute 0,64 % auf 18,69 US-Dollar nach. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Stellantis gekauft. 2. Call-Optionsschein auf Albemarle (WKN VM2VTR)

Die Aktie des US-amerikanischen Lithiumkonzerns Albemarle befindet sich seit geraumer Zeit im Tiefflug. Im 12-Monats-Vergleich notieren die Papiere ca. 42 % niedriger. Auch ein kurzes Zwischenhoch nach der Präsentation der Quartalszahlen im August kann daran nichts ändern. Im abgelaufenen Quartal konnte der Umsatz um 60 % auf 2,37 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie wuchs von 3,45 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 7,33 US-Dollar an. Aktuell werden die Anteilsscheine mit 162,74 US-Dollar und damit 0,07 % mehr als am Vortag gehandelt. Anleger steigen in einen Call-Optionsschein auf Albemarle ein. 3.Knock-out-Put auf K+S (WKN UK3WF4)

Nachdem es im ersten Halbjahr für die K+S-Aktie um ca. 35 % nach unten ging, konnte sie sich in den letzten Wochen stabilisieren und holte die Verluste teilweise wieder auf. In dieser Woche geht es für die Papiere des Düngemittel-Herstellers allerdings wieder rückwärts, im Wochenvergleich steht ein Minus von 5,8 % auf dem Kurszettel. Auch heute verbilligen sich die Anteilsscheine im Vergleich zum Vortag um 1,10 % auf 16,69 Euro. Stuttgarter Derivateanleger nutzen den Rücksetzer und nehmen ihre Gewinne mit. Sie verkaufen einen Knock-out-Put auf K+S.

Euwax Sentiment Index

Nach den Verlusten der Vortage versucht sich der DAX heute an einer Stabilisierung. Zwar ging es zwischenzeitlich auf 15.138 Punkte nach unten, zum Mittag hin hellte sich die Stimmung allerdings auf, so dass das deutsche Aktienbarometer mit 15.225 Punkten auf Vortagesniveau notiert. Der Stimmungsindikator Euwax Sentiment gibt mit -7 Punkten eine leicht negative Tendenz an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Bitcoin-Volatilität auf Rekord-Tief: Was steckt dahinter? Monatsrückblick September 2023 Mirco & Richy blicken in diesem Video auf den Monat September zurück und beantworten Fragen rund um das AGB-Update und Staking bei BISON. Darüber hinaus diskutieren sie weitere spannende Themen: Bitcoin-Volatilität am Rekord-Tief - warum ist das so? Welchen Einfluss hätte eine Zinssenkung auf den Kryptomarkt? Wie denken Richy und Mirco über das Thema Regulierung für die Zukunftsfähigkeit von Krypto-Unternehmen? Und: Was gibt’s Neues zum Thema Bitcoin ETFs? Video unter folgendem Link anschauen:https://www.youtube.com/watch?v=tqr2cjxbKZw

Disclaimer:

