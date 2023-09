Das Ökosystem Ultima bringt die Ära der dezentralen Finanzierung nähe

„Technologische Innovationen werden noch für viele Jahre das Herz und Blut der Bankenbranche sein“, sagte John Stumpf, ehemaliger CEO von Wells Fargo. Einige glauben, dass DeFi eine Innovation ist, die eine neue Entwicklungsrunde der Weltwirtschaft anstoßen könnte.

DeFi hat das Potenzial, viele Branchen zu revolutionieren, indem es zugänglichere, transparentere und effizientere Services bietet. DeFi ermöglicht jedem, der einen Internetanschluss hat, den Zugriff auf verschiedene Produkte und Dienstleistungen. Es beseitigt geografische Barrieren und Ausschließungspraktiken, die in traditionellen Systemen häufig vorkommen.

DeFi ermöglicht zwei beliebigen Parteien eine direkte Verhandlung ohne Vermittler. Alle Interaktionen sind transparent und werden in der Blockchain aufgezeichnet, wobei die Nutzer die volle Kontrolle über ihre Vermögenswerte oder Informationen behalten. DeFi kann das Problem derjenigen Menschen lösen, die keine Verbindung zu Banken haben und deren Anzahl laut verschiedenen Schätzungen etwa eineinhalb Milliarden Menschen weltweit beträgt. All dies ist besonders relevant für die Entwicklungsländer, in denen der Anteil der Menschen besonders hoch ist, die aufgrund verschiedener Umstände, wie niedrigem Einkommen, Leben in abgelegenen Regionen oder geringer Kreditwürdigkeit über keine Bankkonten verfügen. Aktuell sind diese Menschen von der Weltwirtschaft komplett ausgeschlossen.

Das Ökosystem Ultima ist bestrebt, jedem Menschen weltweit Zugang zu verschiedenen Produkten für den täglichen Gebrauch zu ermöglichen. Das Ziel des Ökosystems ist es, die Wachstumsrate der Entwicklungsländer zu beschleunigen und den Lebensstandard jedes einzelnen Nutzers zu verbessern. Wir alle leben in enger Verbindung miteinander und die wirtschaftlichen Probleme in einer Region beeinflussen zwangsläufig das Wohlergehen benachbarter Länder und Gemeinschaften negativ.

Das Ökosystem Ultima hat seine Nachhaltigkeit bereits unter Beweis gestellt, indem es seine Community bis auf 2,8 Millionen aktive Nutzer aus 120 Ländern, auch während der Bärenmarkt-Zeit, vergrößerte. Die Nutzer werden von der technologischen Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit des Ökosystems angezogen.

Das auf der Blockchain basierte Produkt, DeFi-U, das bei den Nutzern innerhalb des Ultima-Ökosystems für das größte Interesse sorgt, ist eine Technologie, die ihrenutzern ermöglicht, Belohnungen fürs Staking zu erhalten.