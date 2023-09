Das Danaher-Spin-off Veralto stürmt sofort in den S&P 500

Es ist vollbracht:wurde vonabgespalten und ab Oktober separat an der Börse gelistet. Danaher notierte also am 29. September "cum Kapitalmaßnahme" und der Aktienkurs wird am 2. Oktober entsprechend absacken, denn seine ehemalige Umweltsparte ist nicht mehr im Firmenwert enthalten. Aber Danaher-Aktionäre brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn sie bekommen die Veralto-Aktien (WKN A3ES7Q; VLTO) ins Depot gebucht. Dieser Spin-off läuft also in etwa so wie eine Dividendenzahlung, nur dass statt Geld auf dem Konto Veralto-Aktien im Depot landen...