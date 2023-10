Sasken Technologies arbeitet im Rahmen des IoT-Beschleunigerprogramms mit Qualcomm zusammen

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies und die Auszeichnung, als Mitglied des Programms zur Förderung der IoT-Entwicklung ausgewählt worden zu sein, um unser unermüdliches Streben nach Exzellenz und Innovation im Technologiebereich zu untermauern. Die Teilnahme an diesem Programm zusammen mit Qualcomm Technologies ist sehr vielversprechend und eröffnet beiden Unternehmen spannende Möglichkeiten. Wir freuen uns darauf, zum Wachstum des IoT-Ökosystems beizutragen", sagte Abhijit Kabra, CEO von Sasken Technologies. „Diese Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies ist ein Beweis für unsere jahrzehntelange Beziehung und unsere gemeinsame Vision, das Internet der Dinge (IoT) zu nutzen, um die Industrie zu revolutionieren und das Leben der Menschen zu verbessern. Durch die Kombination des umfassenden Fachwissens von Sasken im Bereich IoT-Lösungen mit den branchenführenden Innovationen von Qualcomm Technologies sind wir in der Lage, transformative Lösungen zu entwickeln, die einen bedeutenden Wandel in allen Sektoren vorantreiben werden."

„Das Programm zur Förderung der IoT-Entwicklung von Qualcomm wurde konzipiert, um ein robustes Ökosystem von vernetzten IoT-Geräten zu schaffen, das durch Kooperationen angetrieben wird und Branchen, Geschäftsmodelle und Erfahrungen verändern kann", so Atul Suri, VP, Strategy and Analysis, Global Head of Business Development and Partnerships, Qualcomm Technologies, Inc. „Diese Zusammenarbeit wird Saskens umfangreiche Erfahrung in der IoT-Produktentwicklung in Kombination mit den fortschrittlichen Angeboten von Qualcomm Technologies nutzen, um die Entwicklung von robusten, sicherheitsstarken und effizienten IoT-Lösungen zu beschleunigen."