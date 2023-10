Titelstory: Immobilien – unter Wasser und umkreist

Über ein Jahrzehnt galten Immobilien als Selbstläufer. Wer Wohneigentum in einer der bevorzugten Metropolregionen besaß, mit dem musste man über vorteilhafte Geldanlagen nicht diskutieren. Mit der überraschend starken Zinswende bekam die Erfolgsstory erste Risse. Nun rollt die Politik den Eigentümern auch noch große Steine in den Weg, wundert sich dann aber über die Zurückhaltung der Investoren. Smart Investor untersucht den Stand bei den großen und den kleinen Immobilienaktien inklusive großer Tabelle zu den in Deutschland notierten Titeln. Dazu einen spannenden Beitrag zur Nische der REITs sowie zu Immobilienfonds. Schließlich hat Smart Investor den "Vonovia-Index" fortgeführt, der tiefe Einblicke in den Zustand des deutschen Wohnungsmarkts gewährt. Warum die Immobilienkrise noch längst nicht ausgestanden ist, erläutert Vermögensverwalter Dr. Holger Schmitz im Interview. Er zeigt u.a. auf, mit welchen Ausstrahleffekten auf die restliche Wirtschaft zu rechnen ist – auch international.

