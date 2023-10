DAX auf Erholungskurs? "Israel-Schock erstaunlich schnell abgeschüttelt"

Und weiter: "Der DAX profitiert heute von den guten Vorgaben aus Amerika und Asien. An der Wall Street drehten die Kurse erst nach Handelsschluss in Deutschland nach oben. Daher ist heute auch auf dem deutschen Parkett mit deutlich mehr Kauflaune zu rechnen."

Der Broker IG taxierte den DAX knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit einem Plus von rund 0,8 Prozent auf 15.244 Punkte.

Unterdessen beginnt in den USA die Berichtssaison für das dritte Quartal. Den Anfang macht heute Pepsi Co. Am Freitag erreicht die US-Gewinnsaison mit JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo einen ersten vorläufigen Höhepunkt. "Der Verlauf der Berichtssaison könnte sogar darüber entscheiden, ob es die ersehnte Weihnachtsrally gibt oder nicht", sagt Altmann.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion