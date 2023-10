Defence gibt von Experten begutachtete Veröffentlichung seiner präklinischen Daten zu Accum als Antikrebs-Molekül in der Fachzeitschrift Cancer Science bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 10. Oktober 2023 – Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das verschiedene Produkte für immunonkologische Vakzine und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich, die Veröffentlichung einer von Experten begutachteten (‚Peer Review‘) Studie zu den krebsbekämpfenden Eigenschaften seines unkonjugierten Accum-Moleküls bekanntzugeben, einem der Defence-Produkte, das insbesondere zur Behandlung bestehender T-Zellen-Lymphome entwickelt wurde. Die Studie, die in der renommierten Fachzeitschrift Cancer Science veröffentlicht wurde, trägt den Titel „Intratumoral administration of unconjugated Accum impairs the growth of pre-established solid lymphoma tumors“ [Die intratumorale Verabreichung von unkonjugiertem Accum hindert das Wachstum von bestehenden soliden Lymphomen] und kann direkt unter der nachstehenden Adresse eingesehen werden:

Der dringende Bedarf an neuartigen Therapeutika zur Krebsbekämpfung treibt die aktiven Forschungen auf diesem Gebiet an. Unter diesem Gesichtspunkt weist Accum viele Vorteile gegenüber Molekülen auf, die durch Hochdurchsatz-Screening entdeckt werden, da es i) gezielt dafür entwickelt wurde, die endosomalen Membranen aufzubrechen und somit über eine bekannte anfängliche Funktion verfügt, ii) die chemische Struktur des Moleküls leicht modifiziert werden kann, um verschiedene Accum-Varianten zu erzeugen, es iii) leicht mit Antikörpern als ein in situ spaltbares Antikrebs-Molekül (zur Erhöhung seiner Spezifizität) verknüpft werden kann und es iv) überaus vielseitig ist, da es auf den/die gemeinsamen Signalweg/e, der/die für viele, wenn nicht die meisten Krebsindikationen von Bedeutung ist/sind, abzielt.

„Diese Studie stellt Erkenntnisse dazu vor, wie das unkonjugierte Accum-Molekül mehrere intrazelluläre Ereignisse in Krebszellen stört, was zu ihrer Implosion führt. Die Aktivierung wichtiger Immun-T-Zellen (CD4 und CD8) unterstreicht ein weiteres sehr wichtiges Konzept, da dies verdeutlicht, dass das Molekül Krebszellen an zwei Fronten angreift: durch Auslösung des Zelltods und durch Alarmierung des Immunsystems bezüglich einer zu bekämpfenden Gefahr“, erklärte Dr. Rafei, der Chief Scientific Officer bei Defence Therapeutics.