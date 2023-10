Der ungarische Leitindex Bux verbuchte ein Minus von 0,43 Prozent auf 55 929,69 Zähler. Damit ging in Budapest dennoch eine erfreuliche Handelswoche mit einem Wochengewinn des Bux von 1,53 Prozent zu Ende. Die Mol-Aktie profitierte mit plus 1,2 Prozent von den weiter anziehenden Rohölpreisen. Die Titel des Pharmakonzerns Gedeon Richter gaben hingegen um 1,6 Prozent ab. Bei OTP Bank gab es ein Minus von 0,8 Prozent./ste/sto/APA/bek/he

In Moskau ging es ebenfalls ins Plus. Der RTS-Index zog um 0,75 Prozent auf 1034,11 Punkte an.

Die vier umsatzstärksten Werte waren in Polen zum Wochenausklang Dino Polska mit plus 3,9 Prozent, PKN Orlen mit plus 2,7 Prozent sowie PKO Bank und Allegro , die deutlich geringere Aufschläge verbuchten.

Am Warschauer Aktienmarkt ging es mit den Aktienkursen nach oben. Der Wig-20 stieg um 0,69 Prozent auf 1974,56 Zähler. Der breit gefasste Wig ging mit plus 0,75 Prozent bei 67 061,90 Punkten aus dem Handel.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben sich am Freitag ohne klare Richtung ins Wochenende verabschiedet. Gewinne gab es in Warschau und Moskau, während die Aktienmärkte in Prag und Budapest leicht nachgaben.

