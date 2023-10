FRANKFURT (dpa-AFX) - Stahlwerte sind am Montag europaweit gefragt. Mit einem Plus von zeitweise mehr als sieben Prozent fielen die Aktien von Salzgitter nach einer Branchenstudie von JPMorgan besonders auf. Darin gab Analyst Moses Ola seine negative "Underweight"-Einschätzung auf und votiert nun mit "Neutral". Zuletzt lag die Aktie mit einem Plus von knapp fünf Prozent an der Spitze des SDax . Auch die Papiere der schwedischen SSAB legten nach einer "Overweight"-Einstufung klar zu.

Der Analyst hob die relativ starke Abhängigkeit beider Unternehmen von den aktuellen Marktpreisen für Stahl positiv hervor. Mehr als zwei Drittel ihrer Lieferungen könnten sie auf Basis kurzlaufender Verträge von maximal sechs Monaten abrechnen. Im Aufschwung treibe dies die Gewinne besonders dynamisch an, so der Experte.